Даугавпилсе массово гибнут чайки и вороны: в городе бушует птичий грипп
Foto: stock.xchng

В Даугавпилсе обнаружены новые места массовой гибели птиц. Особенно много мертвых чаек в последнее время находят на островах на Даугаве в районе Ругелей. Также в социальных сетях обеспокоены мертвыми воронами в парках города, рассказала в эфире утренней программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 редактор портала Grani.Lv Марина Нипане.

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По-прежнему больше всего мертвых птиц собрано в самом центре города – у здания Даугавпилсского университета, где обитает самая большая колония чаек.

Была озвучена очень тревожная цифра – только за одну прошлую неделе в городе собрали около 270 мертвых птиц.

Понятно, что болезнь до сих пор присутствует в Даугавпилсе. Несмотря на то, что руководство города не считает ситуацию критической, заявляя, что самое ужасное уже позади, жителей просят сообщать о погибших или ослабших птицах в Полицию самоуправления, которая занимается сбором и уничтожением тушек, или в Продовольственно-ветеринарную службу Латвии», — подчеркивает журналист.

Вспышка птичьего грипп в Даугавпилсе была зарегистрирована два месяца назад. И до сих пор это самый серьезный очаг заразы на территории Латвии.

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