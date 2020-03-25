Чтобы в случае необходимости обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, Даугавпилсская больница начала самостоятельный пошив защитных масок, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям ООО "Даугавпилсская региональная больница" Гундега Гронска.

Она пояснила, что в данный момент учреждение не испытывает недостатка в средствах защиты, однако было принято решение выяснить, сможет ли больница в случае необходимости обеспечить себя. У больницы есть своя швейная мастерская, и ее работники занимаются пошивом масок.

По словам Гронски, для изготовления масок используется марля, сложенная в десять слоев.

На данный момент медицинское учреждение не испытывает большого наплыва пациентов, сообщила она.

В свою очередь в Даугавпилсском краевом самоуправлении агентство LETA выяснило, что местное предприятие Lattex D начало производство бытовых защитных масок. Трехслойные маски из полиамида и хлопка можно использовать несколько раз. Минимальный заказ — десять масок, цена — по договоренности.