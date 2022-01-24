Даугавпилсская больница ожидает в феврале увеличение числа пациентов с Covid-19

Более интенсивный поток пациентов с Covid-19 в Даугавпилсской больнице прогнозируется в феврале, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель больницы Григорий Семенов.

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Он отметил, что после Рождества ситуация в больнице была довольно спокойной и почти не менялась - количество одновременно находящихся на лечении от Covid-19 составляет от 70 до 80 человек. Явной перегрузки нет, но есть определенные проблемы, которые связаны с обширным распространением инфекции, и одной из них является то, что заболевают медики. Также, по словам Семенова, у медиков наблюдается выгорание из-за перегрузки, у некоторых обостряются хронические заболевания.

В настоящее время в больнице чаще оказываются люди старше 70 лет. Большинство привито, так как охват вакцинацией среди населения большой, поэтому возрастает вероятность того, что заражаются и вакцинированные.

В то же время руководитель больницы отметил, что темпы вакцинации сокращаются. Это связано с представлением о том, что "омикрон" переносится легче и распространение вируса скоро закончится, но пока говорить об этом рано, сказал Семенов.

По его словам, в основном вирус сейчас распространяется не в группе риска, а среди детей. "Мы прогнозируем, что интенсивный поток пациентов ждет нас в феврале, в середине февраля, как только неизбежно дети и молодежь принесут вирус в группу риска - к пожилым людям, которые по-прежнему составляют основной поток пациентов," - прогнозирует руководитель больницы.