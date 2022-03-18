Даугавпилсская дума призывает поддержать пострадавшие от кризиса предприятия

В письме правительству Даугавпилсская городская дума призывает Кабинет министров оказать поддержку предпринимателям в связи с энергетическим кризисом, нехваткой квалифицированных кадров и геополитической ситуацией, сообщил агентству LETA председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш ("Согласие").

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В письме подчеркивается, что Даугавпилс является важным центром экономического развития Латгальского региона и третьим по величине экономическим центром страны после Риги и Лиепаи. В городе расположено большинство производственных предприятий-экспортеров региона, которые являются важными работодателями как для Латгальского региона, так и для жителей города.

За последние два года предприниматели города столкнулись с экономическими трудностями, вызванными сначала кризисом из-за Covid-19, а затем резким ростом цен на энергоносители, геополитическим кризисом и санкциями, введенными против России и Беларуси, отмечает Элксниньш в письме.

Даугавпилсское самоуправление провело опрос крупнейших производственных предприятий города о влиянии введенных против России и Белоруссии санкций на их текущую и будущую экономическую деятельность.

Из-за ограничений в связи с санкциями предприниматели Даугавпилса столкнулись с резким ростом цен на природные ресурсы и энергоресурсы, что оказало существенное влияние на цены топлива, электроэнергии и тепла.

Даугавпилсское самоуправление подчеркивает, что стремительный рост цен на топливо влияет на стоимость логистических услуг, а подорожание логистики влияет на стоимость сырья и упаковки, доставки товаров в торговые сети.

В качестве примера самоуправление приводит АО Latvijas Maiznieks, которое прогнозирует, что общие затраты на производство хлеба в апреле вырастут на 19% по сравнению с январем.

Собранная самоуправлением информация высвечивает проблемы по снабжению сырьем, нехватку квалифицированной рабочей силы, в том числе в сфере IT. Произошел резкий рост цен на строительные материалы, что негативно сказалось на деятельности и планах развития компаний.

Дума в письме также указывает на изменения в законодательстве, согласно которым работники компаний должны теперь уделять больше внимания введенным санкциям и отслеживать их выполнение.

Самоуправление получило информацию от Даугавпилсского локомотиворемонтного завода об увольнении сотрудников — на предприятии работают более 600 человек, и в ближайшее время, если предприятию не будет оказана поддержка, оно будет вынуждена уволить 300 человек.

Как сообщалось ранее, украинская компания должна заводу 9 млн евро, которые не может вернуть, поскольку не может осуществить перевод из-за запрета на финансовые операции.

Даугавпилсское самоуправление призывает продлить программу государственной поддержки потребителей электроэнергии, до 31 декабря 2023 года продлить период неприменения платы за компонент обязательной закупки и услуги системы распределения электроэнергии.

Дума призывает правительство снизить ставку НДС на основные продукты питания до 5%, ввести стимулы для въезда в Латвию квалифицированной рабочей силы с целью трудоустройства в латвийских компаниях, ограничить рост цен на строительные материалы и металл на законодательном уровне, а также снизить акцизный налог на энергоресурсы.

Городская дума призывает к введению экспортных кредитных гарантий на сумму до 30 млн евро и возможности кредитования оборотных средств по низкой процентной ставке в долгосрочной перспективе.

В письме говорится также о возможности налоговых каникул или отсрочки уплаты налогов сроком до одного года без начисления штрафных санкций для тех компаний, на хозяйственную деятельность которых повлияли обстоятельства непреодолимой силы, а также безотлагательно начать реализацию плана повышения энергоэффективности предприятий, предусматривающего льготные займы, которая была запланирована на первый квартал 2023 года.