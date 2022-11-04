Даугавпилсская дума так и не ответила Delna на вопросы об организации сноса двух советских памятников

Общество Delna получило ответы от Даугавпилсской думы, однако вопросы об организации демонтажа памятников остались неотвеченными, сообщили агентству LETA представители организации.

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"Общество за открытость — Delna", проследив за организацией демонтажа памятников, прославляющих советский и нацистский режимы, 31 октября направило письмо с рядом вопросов Даугавпилсскому самоуправлению.

Delna получила ответ муниципалитета в четверг, 3 ноября, однако, заметив, что самоуправление по сути не предоставило ответ на ряд вопросов, организация сегодня, 4 ноября, повторно попросила самоуправление предоставить информацию о процессе выбора подрядчика, источнике финансирования затрат на снос, решении о выделении финансирования и публикации информации, идентифицирующей претендентов на закупку.

В видении Delna Даугавпилсское самоуправление не соблюло принципы хорошего управления и открытости при организации демонтажных работ.

Муниципалитет организовал публичную закупку в ситуации, где закон четко определяет организацию ценового опроса. 11 октября дума решила определить победителя закупки, однако спустя два дня решила не выделять муниципальное финансирование на закупку. В связи с этим возникают вопросы о том, как вообще можно было организовать закупку, если не была согласована цена договора.

Дума опубликовала информацию о претендентах, которые заявились проводить демонтажные работы, создающую риски безопасности для конкретных случаев. В свою очередь, информацию о фактических подрядчиках самоуправление не раскрывает, указывая на статус ограниченной доступности информации.

Организации не ясно, как в период от решения не выделять финансирование на снос 13 октября и до фактического сноса 29-30 октября, самоуправление могло полноценно провести все необходимые действия для обеспечения целесообразного использования финансирования при организации демонтажа объектов.

Решение о прекращении закупки из-за нехватки финансирования было принято 3 ноября — более чем через три недели после определения победителя конкурса и через четыре дня после проведения работ по демонтажу, которыми занималось другое предприятие. Организации Delna не ясно, как демонтаж мог произойти в то время, пока еще не была прекращена публично объявленная закупка.