Даже мусорник — нельзя! Полиция отвечает: куда и кому можно передвигаться с 20.00 до 5.00

Можно ли бегать в одиночестве, выносить мусорник, покурить, сходить в аптеку, встретить девушку в аэропорту? В Латвии с 8 вечера до 5 утра — комендантский час. Все должны сидеть по домам (mājsēde). Но, как обычно, есть исключения. Кому и на каких условиях разрешено передвигаться по улицам? Какие доказательства "срочной необходимости" предъявить полиции в случае задержания? Портал Delfi попросил Госполицию ответить на вопросы читателей по локдауну.

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Если отвечать на все вопросы в целом, то во время комендантского часа с 20.00 до 5.00 перемещаться на машине, общественном транспорте или пешком (в том числе бегом) по улицам можно только по неотложным причинам, взяв в собой паспорт или ID-карту и предварительно заполнив специальную форму — ЗДЕСЬ. Все, что теоретически можно сделать поутру или в течение дня — все надо делать в разрешенное время. В том числе бегать "в гордом одиночестве" и выносить "благоухающие мусорники". Уважительными причинами это не считается.

Неотложные причины в целом формулируются так:

Лица, которые выезжают на работу или с места работы (службы) и выполняют рабочие или служебные обязанности.

Лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, в том числе ветеринарной.

Поставщики и получатели экстренных услуг, а также дежурные в ночное время, специфика работы которых не позволяет им работать удаленно.

При этом во время комендантского часа не ограничено время работы автозаправочных станций, мест размещения туристов, услуги общественного транспорта (при этом расписание основательно сокращено) и аварийно-спасательных служб.

Как после 20.00 попасть на самолет и другой транспорт?

Чтобы добраться (пешком, на своей машине, такси или общественном транспорте) до места оказания транспортной услуги (в аэропорт, порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал) или вернуться оттуда домой, надо самостоятельно заполнить свидетельство (ЗДЕСЬ), а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и копия билета (например, на самолет). Если вы въезжаете в Латвию из-за границы на личном автомобиле, то необходимо дополнительно заполнить подтверждение этого на сайте covidpass.lv.

Можно ли подвезти человека до аэропорта или встретить?

Госполиция призывает людей соблюдать установленные ограничения и не находиться вне места проживания с 20.00 до 5.00 утра без уважительной причины. Каждый случай будет оцениваться индивидуально. Если нет другого способа добраться домой (например, на такси) или в аэропорт (на станцию, в порт и т. д.), то принцип поездки — в частном автомобиле могут перемещаться только люди из одного домохозяйства или два человека из разных домохозяйств.

До трех человек из нескольких домохозяйств могут ехать, если один из них — несовершеннолетний ребенок, человек, нуждающийся в опеке или с объективными трудностями перемещения из-за возраста или функциональных нарушений. Все люди из разных домохозяйств должны быть в масках. На всех участников поездки должны быть заполнены подтверждения и у всех — документы, подтверждающие личность.

Как доказать, что едешь с работы (на работу)? А за медуслугой?

Если причиной отъезда с места жительства после 20.00 и до 5.00 является выполнение трудовых обязанностей, то в справке также должно быть указано название рабочего места и контактный телефон руководства (контактного лица) или место получения медицинской услуги. А также документ, удостоверяющий личность.

Те же правила касаются людей, которые работают в других городах и местах Латвии, а на выходные едут домой. Если у них нет возможности вернуться домой (поехать на работу) в дневное время до 20.00, то этому должны быть подтверждающие документы — название места работы, контакты руководителя, заполненная форма (см. выше) и паспорт или ID. И тот же ответ — человеку, который "только устраивается на работу, не подписал договор и возвращается после пробного рабочего дня" после 20.00.

Как привезти человека с(на) работу с 20.00 до 5 утра? А в медучреждение?

Если нет другой возможности, как попасть с работы домой (например, на такси) и обратно, то надо соблюдать принцип: в одном транспортном средстве могут находиться только члены одного домохозяйства или два человека из разных домохозяйств. Главное — заполнить необходимые документы, в том числе — про работодателя, а также иметь при себе удостоверяющие личность документы. Или предъявить контактный телефон места проведения медицинской услуги.

Как ездить на такси в комендантский час?

Такси можно использовать после 20.00, чтобы:

ехать на работу или с нее;

получить неотложные услуги;

после въезда в Латвию отправиться в свое место жительства;

ехать в аэропорт, порт, автовокзал или на железнодорожную станцию в случае крайней неотложной ситуации.

В такси может находиться один пассажир или члены одного домохозяйства (вариант из разных домохозяйств возможен, лишь если другой человек нуждается в опеке или несовершеннолетний). Все должны быть в масках. У всех — необходимые подтверждающие документы (см. выше).

Что считается одним домохозяйством?

Как, например, доказать, что вы из одного домохозяйства, если задекларировано место жительство по разным адресам и нет родства?

У полиции есть разные инструменты, базы данных, как удостовериться в информации, что данные люди (не) живут вместе. Обстоятельства оцениваются в каждом конкретном случае индивидуально, по отношению к разговору тоже можно многое понять. Если нарушений нет, то и волноваться не о чем.

Как выгуливать собаку после 20.00? А можно вдвоем?

Если острая необходимость возникнет после 20.00, то полиция отнесется с пониманием. Но надо помнить: одну собаку может вывести один человек, а не вся семья. Желательно иметь при себе документы. И прогулка должна быть кратковременной, недалеко от дома, где живете.

В аптеку круглосуточную можно после 20.00?

Да, но для этого надо заполнить свидетельство ЗДЕСЬ. И иметь при себе документы.

А можно мусор ночью выносить?

Это не неотложная деятельность. Полиция призывает выносить мусорники во время, когда нет ограничений на передвижение.

Можно ли курить у подъезда?

В случае острой необходимости один человек (а не вся семья!) может выйти и рядом с местом жительства выкурить сигарету, имея при себе документ, удостоверяющий личность. Конечно, если на входе курит или стоит с собаками несколько человек, придется разбираться с полицией.

А проверить сработавшую сигнализацию - можно?

Разрешено ли спускаться после 20.00, чтобы проверить безопасность своего транспортного средства? Или сработала сигнализация на объекте недвижимости или в офисе?

В случае необходимости принятия срочных мер, таких как при угрозе безопасности, каждый случай будет оцениваться по существу. Полиция относится с пониманием, все обстоятельства индивидуально оцениваются. При себе надо иметь тот же набор — документ, подтверждающий личность и заполненная форма.

Можно ли находиться на территории частного земельного или лесного участка?

Еще раз напоминаем, с 20.00 до 5.00 нельзя без уважительной причины (см. выше) покидать стены своего места жительства или пребывания.

Можно ли навестить престарелых родителей?

Во время комендантского часа каждый такой случай оценивается индивидуально. Например, не было ли возможности сделать это в течение дня. Что касается дневного времени, то представители двух домохозяйств могут встретиться, чтобы обеспечить личный уход или поддержку одинокому человеку (который проживает один в семье).