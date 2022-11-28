De facto: для пошива армейской формы использовался опасный для здоровья материал

Для пошива военной формы в Латвию поставили бракованную ткань, которая может быть опасной для здоровья солдат, выяснила передача De facto на телеканале LTV.

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Закупка проводилась шесть лет назад. Согласно документам, ткань была создана исключительно для Национальных вооруженных сил Латвии. Но в реальности специально для Латвии была создана только расцветка MultiLatPat.

Договор был заключен с компанией Saab Barracuda — на приобретение обычной и огнеупорной ткани на сумму около 2 млн. евро. В этой закупке обычная ткань MultiLatPat стоила около 18 евро за метр. Уже год спустя MultiLatPat для армии закупили почти вдвое дешевле – по десять евро за метр. Поставки в несколько этапов были проведены в 2016 году.

Весной 2016 года точно такая же ткань появилась в магазине тканей в Риге, и лабораторное тестирование показало, что она выглядит идентично. И при этом не соответствует требованиям.

Специалисты из Ассоциации легкой промышленности и Рижского технического университета пришли к выводу, что ткань пропускает воздух в пять раз хуже, чем требуется, и ее нельзя использовать для боевой формы. В условиях интенсивных нагрузок ее ношение вредно для здоровья солдат: летом они будут перегреваться, а зимой — слишком остывать.

И солдаты, и земессарги, которые пользовались формой нового образца, жаловались, что ткань не дышит, потеет и прилипает к телу, а в дождь быстро намокает. В итоге было решено вернуть производителю ту ткань, из которой ещё не была пошита форма, и вернуть таким образом около миллиона евро. Уже сшитую форму было решено использовать.

Отвечал за закупку внештатный гражданский сотрудник Национальных вооруженных сил (НВС) Игорь Шитвенкинс. Он пытался убедить начальство, что с качеством ткани все в порядке и даже предлагал исправить требования к спецификации, чтобы они соответствовали уже закупленной ткани. В 2016 году НВС прервали с ним трудовые отношения, однако его бывшие коллеги сохраняли с ним контакты. Известно, что работающие на НВС Эвия Платайскална и Инара Розенбаума предоставляли ему информацию по меньшей мере о четырех закупках.

Розенбаума ушла со службы 12 ноября 2021 года по согласию сторон. Платайскална продолжает работать в НВС. Она не связана с закупками для армии, но как отмечает De facto, это бросает тень на нынешние закупки.