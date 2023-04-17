De Facto: латвийский производитель, включенный в список контроля США, может быть связан с Россией

Латвийский производитель высококачественного навигационного оборудования Fiber Optical Solution, в декабре прошлого года включенный в так называемый список экспортного контроля США, исторически связан с двумя российскими предприятиями. США заявили, что латвийский производитель помогал военной промышленности РФ. У МИД Латвии нет информации, которая бы это подтверждала. Само предприятие включение в список оспорило, сообщает портал rus.lsm.lv со ссылкой на программу De facto Латвийского телевидения.

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В декабре прошлого года Департамент торговли США пополнил список предприятий, с которыми Вашингтон ограничивает сделки, поскольку они действуют вопреки интересам безопасности и внешней политики США. Наряду с предприятиями из РФ, Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов в список нежелательных фирм попала и латвийская компания Fiber Optical Solution.

США утверждают, что малоизвестная фирма из Риги, наряду с другими, оказывает значительный вклад в военную и оборонную промышленность РФ. Конкретные факты не упоминаются. На предприятии это назвали недоразумением.

Fiber Optical Solution среди своих клиентов в США указывают агентство НАСА и предприятие оборонной промышленности Lockheed Martin. Компания производит высокоточное навигационное оборудование, которое называется гироскопами. Это позволяет объектам удерживать ориентацию в пространстве.

Руководитель Латвийской индустрии космоса Паулс Ирбинс заявил De Facto, что в современном мире гироскопы используются и для гражданских, и для военных целей.

"Они используются в авиации, чтобы понять, в каком состоянии находится самолет. На кораблях. И в военном секторе. Очень широко используются в спутниках. Новинка — оптические гироскопы, в которых нет механических деталей, где свет, проходя по оптическим проводам, может обнаруживать малейшие движения в любых направлениях", — пояснил Ирбинс.

Компания Fiber Optical Solution производит именно гироскопы из оптоволокна. Эти продукты, например, Министерство образования и науки, которое содержит интернет-страницу о латвийской космической отрасли, включило в список ценнейших продуктов, производимых в Латвии.

Корни находящегося в Риге производства частично уходят в Россию, утверждает программа. У предприятия есть исторические связи с двумя другими российскими предприятиями, внесенными в американский список экспортного контроля — Optolink и Fibersense.

Крупнейшими акционерами латвийского предприятия являются проживающие в Тайвани граждане Австралии — Ши Хо Оунг (35%) и Карина Оунг (35%). Их партнеры из РФ — Юрий Коркишко (16%), Вячеслав Федоров (9%) и Виктор Прилутский (5%). Совладелец и член правления Fiber Optical Solution Корклишко раньше был гендиректором российского Optolink. А Федоров и Прилутский все еще указаны в качестве работников Optolink.

В свою очередь включенному в американский список экспортного контроля российскому предприятию Fibersense латвийский производитель был должен более одного миллиона евро, но из-за санкций вернуть долг было невозможно, говорится в последнем отчете Fiber Optical Solution за 2021 год.

Российский Optolink тоже производит оптоволоконные гироскопы. Их используют в космических миссиях РФ. Также в круг клиентов Optolink входят предприятия российской оборонной промышленности, следует из информации на домашней странице предприятия.

В октябре прошлого года Optolink был включен в санкционный список Украины, а в феврале нынешнего года — Японии и Канады.

Когда сотрудники Optolink в 2011 году открыли предприятие в Латвии — Fiber Optical Solution, изначально оно занималось только реализацией и гарантийным ремонтом продукции Optolink. Но с 2016 года оно стало выпускать собственные продукты. Впрочем, чтобы выполнить контрактные обязательства, еще в 2021 году предприятие закупало продукцию у российского Optolink.

Компания не отозвалась на призыв De facto рассказать об отношениях с российскими партнерами и упреках со стороны США.

Учитывая, что производимые Fiber Optical Solution гироскопы можно использовать не только в гражданских, но и военных целях, их экспорт строго контролируется.

"Компания производит навигационное оборудование двойного назначения. Выдана лицензия на экспорт. Экспорт контролируется. В РФ эти изделия не экспортируются. Они не поставляются ни для военной промышленности РФ, ни для гражданского сектора", — сказала пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.