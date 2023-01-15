De Facto: Левитс ищет в Сейме поддержку для переизбрания, у коалиции может не быть единого кандидата в президенты

Одним из главных политических событий этого года станут выборы президента страны. Нынешний президент Эгил Левитс заявил, что о возможности выдвинуть свою кандидатуру на второй срок говорить преждевременно. Чтобы претендовать на второй срок, Левитсу необходимо заручиться поддержкой 51 депутата Сейма. Любопытно, что 2023-й год начался с того, что Левитс пригласил в Рижский замок представителей всех правительственных фракций Сейма в полном составе, сообщает программа De Facto Латвийского телевидения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Такие встречи проводились на второй неделе января. Беседа с каждой фракцией занимала более часа. Официально темой переговоров были приоритеты законодательной деятельности, а выдвижение Левитса на второй срок не упоминалось ни одной из сторон.

Однако депутаты Сейма не забыли о предстоящих весной президентских выборах.

"В моем политическом опыте это первый случай, когда кто-то из президентов страны приглашает какую-либо фракцию Сейма в полном составе. Обычно президент встречается с руководителями фракций или главами отдельных ответственных комиссий Сейма. (..) Как бы то ни было, для многих депутатов Сейма это была возможность впервые встретиться и обсудить с первым официальным лицом страны", — признался председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

В свою очередь, Эдгар Таварс, глава фракции "Объединенного списка" в Сейме высказался про прежде неприменявшийся формат встреч с президентом позитивно. Сама идея встретиться со всеми депутатами похвальна.

"С этой аспекта это было бы нормально. Что было немного удивительно, конечно, мы смотрим в календарь и видим, сколько времени остается до выдвижения кандидатов в президенты, и что, соответственно, это год президентских выборов. Это, конечно, заставило многих коллег взглянуть на эту встречу немного другими глазами", — сказал Таварс.

Сам Эгилс Левитс отрицает подозрения депутатов в том, что у желания провести такие встречи были скрытые мотивы, и говорит, что де-факто не проводил с политическими партиями консультации по поводу предстоящих президентских выборов.

"Новое Единство": хорошо бы коалиции договориться об едином кандидате

Айнар Латковскис ("Новое Единство") считает, что коалиция должна начать думать о выдвижении общего кандидата в президенты сразу после принятия госбюджета, которое ожидается в середине марта. "Если нам удастся принять этот бюджет консенсусом, это будет хорошей основой для

также вместе обсудить возможного общего кандидата. Но это, конечно, сложный вопрос, потому что как до выборов, так и после выборов, по крайней мере насколько я слышал, одна из фракций готова выдвинуть своего кандидата", — отметил Латковскис.

"Объединенный список" не поддержит Левитса?

Речь идет об "Объединенном списке" и руководитель фракции этой политической силы Эдгар Таварс не отрицает такой возможности.

"Я вполне уверенно могу сказать, что мы будем выдвигать своего кандидата", — признал Таварс. На прямой вопрос, может ли быть кандидатом от "Объединенного списка" Левитс, Таварс фактически ответил отрицательно: "Я не могу вам упоминать в этом в таком контексте, потому что я не

обсудил это с коллегами по фракции. Ни разу у нас не было разговора даже полслова сказано о том, что мы могли бы выдвинуть Эгила Левитса президентом".

В то же время называть имена возможных кандидатов еще преждевременно, считает Таварс.

С другой стороны, учредитель "Объединенного списка", бизнесмен и архитектор Улдис Пиленс отрицал в передаче Aizliegtais paņēmiens, что хотел бы стать главой государства, но высказал мнение, что у фракции должен быть свой кандидат.

Нацобъединение — за Левитса?

Наиболее убедительно о своей поддержке Левитса говорит третий участник коалиции — Национальное объединение. Левитс изначально был кандидатом в президенты именно от этой политической силы.

"Мой прогноз на данный момент заключается в том, что если Эгил Левитс

планирует баллотироваться снова, тогда Нацоьбъединение, вероятно, поддержит его. Конечно, вопрос в том, будет ли необходимое количество голосов и что делать дальше. Но из всех нынешних президентов мы не видели иное первое государственное должностное лицо, с которым бы у Нацобъединения было бы так много совпадающих взглядов на вопросы ценностей как с Эгилом Левитсом", — сказал лидер Национальное объединения Райвис Дзинтарс.

"Прогрессивные": оппозиционеры, которую зовут на встречу

Хотя на этой неделе Левитс пригласил в Рижский замок только коалиционные партии, на следующей недели этой чести будет удостоина и одна оппозиционная фракция — "Прогрессивных". Глава фракции Каспарс Бришкенс подтвердил факт получения приглашения.

"Прогрессивные", как и другие участники бесед, не планируют обсуждать возможную поддержку Левитса, так как рассматривают возможность выдвинуть своего кандидата.

Любого другого претендента на ключи от Рижского замка партия поддержала бы только при определенных условиях, говорит Бришкенс: "От каждого кандидата, которого мы каким-либо образом поддержим, мы обязательно

будем ожидать отдельных обещаний по критическим вопросам для "Прогрессивных" — по более динамичной модели экономического развития, инклюзивным вопросам прав человека, в том числе, равенства всех семей, энергетической независимости Латвии, стабильности курса внешней политики".

СЗК: Левитс не будет единственным кандидатом

Крупнейшая оппозиционная фракция 14-го Сейма — Союз "зеленых" и крестьян — приглашения от Левитса не получила. Глава фракции Виктор Валайнис сообщил, что с действующим президентом СЗК коммуницирует в основном письменно.

Валайнис уверен, что раунд встреч Левитса с коалиционными партиями связан с приближением президентских выборов.

"То, что г-н Левитс уже долгое время ведет свою предвыборную кампанию и

ищет сторонников в парламенте — это не секрет. Все они, я думаю, депутаты Сейма ощущают в разных форматах, и это тот политический процесс, который сейчас происходит. Во всяком случае, он не единственный занимается такой деятельностью сейчас", — сказал Валайнис.

На прямой вопрос, делает ли это Улдис Пиленс, глава фракции СЗК ответил: "Ну, также и от политиков "Объединенного списка" мы чувствуем такую активность в этом вопрос (…). Никто больше ничего не говорит. Но действия таковы, что я полагаю, что г-н Левитс не будет единственным кандидатом на должность президента".

Что ждать от оппозиции?

В ближайшие месяцы Эгил Левитс все же обещает встретиться и с остальными оппозиционными фракциями — теми, от которых ждать поддержку было бы наивно.

СЗК регулярно критикует Левитса еще со времен прошлого Сейма, а "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса и "Стабильность" Алексея Росликова сделали элементом своих предвыборных кампаний лозунг "Против режима Кариньша-Левитса".