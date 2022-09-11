de facto: несмотря на запрет, в Латвии доступно телевидение из соседних стран

Борьба с нелегальным телевидением должна стать приоритетом в Латвии. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) еще весной призвал Госполицию вместе бороться с теми, кто оказывает услуги нелегального телевидения или пользуется ими, сообщает программа de facto в эфире Латвийского телевидения.

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В этом году в латвийские законы внесены новые нормы и построены новые башни для более качественного приема латвийских каналов. Но просьбы жителей приграничных регионов о создании передач на более близкие им темы и на более понятном для них языке игнорируются. Объявив весной борьбу с пропагандой, NEPLP запретил ретрансляцию российских телеканалов. Также заблокированы и десятки российских и белорусских интернет-порталов.

Массового демонтажа спутниковых антенн с крыш домов и стен в Латвии не было, но совет считает, что прогресс заметен. И все же на востоке Латвии, в Латгале, телевизионные каналы соседних стран еще доступны. Причем не только вблизи границы, но и в Даугавпилсе и Краславе.

В пяти километрах от границы с Беларусью у местных жителей есть время, чтобы смотреть телевизор. В одном из частных домов — два телевизора. Техника не новая, поэтому надо использовать блок декодера. Бесплатные программы латвийского телевидения телевизор показывает хорошо, он также "ловит" и белорусские каналы, сообщает журналист передачи de facto.

За установку, настройку или использование нелегальной системы с марта в Латвии действуют штрафы. К подготовке поправок к закону также подключалась Госполиция, которой теперь необходимо следить за их исполнением.

"Сами едут куда-то, например, на территорию России, покупают оборудование, привозят в Латвию и пользуются им здесь. Распространением не занимаются. Коробка или карта маленькие, их можно спутать с платежной или телефонной картой", — говорят в Госполиции.

Государственная полиция не располагает данными о том, сколько именно карт было обнаружено и изъято у населения, а также сколько человек оштрафовано. Но известно, что за первые 6 месяцев этого года были выявлены 292 нелегальные системы.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции все больше внимания уделяет поставщикам нелегальных телевизионных услуг. В прошлом году было заведено восемь уголовных производств, в этом году — пять. За борьбу с незаконным телевидением вынесено 1006 предупреждений, возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.

По мнению Госполиции, не стоит говорить о том, что сейчас нелегальное телевидение стало более популярным. А вот Латвийская ассоциация электронных коммуникаций полагает, что люди после того, как кабельные операторы удалили многие программы, нашли способы просмотра нужных телеканалов.

По словам Илмара Муулса, председателя Латвийской ассоциации электронных коммуникаций, "Россия сделала это очень мастерски после 24 февраля, сосредоточив все каналы пропаганды на одном, очень мощном, спутнике над Атлантическим океаном с охватом всего Евросоюза и, конечно же, Латвии".

Согласно исследованию Национального совета по электронным СМИ, около 60% представителей национальных меньшинств Латвии все же изменили свои привычки по отношению к телевидению. Из этого NEPLP делает вывод, что нелегального контента потребляется меньше.

"Учитывая, что нет способа подавить это (нелегальный контент), я не вижу способа сделать это прямо сейчас. Что можно сделать, так это поговорить с людьми, объяснить им, но это долгий процесс", - признает председатель NEPLP Иварс Аболиньш.