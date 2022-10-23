de facto: ожидания быстрого перехода на щепу в теплоснабжении не оправдались

В марте правительство Латвии содействовало строительству котельных на щепе и выделило на эти цели 70 млн евро из фондов Евросоюза. Утвержденные в программе проекты позволят централизованно теплоснабжающим компаниям сократить потребление газа примерно на 0,8 тераватт-часа, по оценкам Минэкономики, сообщает передача de facto в эфире TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В министерстве экономики надеялись, что большая часть объектов будет готова к нынешнему отопительному сезону. Но оптимизм оказался поспешным, и пока по программе не построено ни одной котельной.

Из десятков проектов - только пять в высокой степени готовности

После российского вторжения в Украину латвийское правительство начало искать способы уменьшить зависимость от российского газа. Одним из направлений стал отказ от газа в городском теплоснабжении. 8 марта правительство внесло поправки в правила программы финансирования ЕС, перенаправив почти 70 млн евро теплоснабжающим компаниям, чтобы те могли заменить газ древесной щепой или другими возобновляемыми ресурсами.

По словам тогдашнего министра экономики Яниса Витенбергса, цель состояла в том, чтобы в этом отопительном сезоне заработало несколько новых котельных: "Таких проектов 39, которые находятся в высокой степени готовности и могут быть реализованы уже в этом отопительном сезоне. Это действительно очень важно, и это крупные самоуправления -

Лиепая, Сигулда, Цесис, Валмиера, Юрмала, Рига".

Но теперь Центральное финансовое контрактное агентство (CFLA) заявляет, что из 62 проектов, поддержанных в ходе отбора, всего лишь пять имеют высокую степень готовыми.

"Эти проекты должны были получить разрешение на строительство, котороое необходимо после выполнения проектных и строительных норм. Должна быть проведена закупка, должен быть выбран победитель закупки и должно быть четкое понимание того, как будет финансироваться этот проект. Очевидно, это были компании, которые долго готовились и

планировали реализовать проект такого типа", — сказала заместитель директора CFLA Гундега Шулца.

Чтобы котельные на щепе строились как можно быстрее, правительство также смягчило ряд требований. Например, котельные разрешалось строить сразу после подачи документов в CFLA. Компании этой возможностью не пользовались.

Представитель агентства Шульца утверждает, что почти у всех проектов окончательный дедлайн сдвинут с этого года на конец 2023-го. И лишь некоторые небольшие проекты, которые не окажут существенного влияния на тарифы, могут быть завершены в ближайшие месяцы.

Опасения по поводу соблюдения сроков

Крупнейшие проекты в газозависимых городах Даугавпилс и Резекне вряд ли будут готовы к началу следующего отопительного сезона. Олеся Душкевича, исполнительный директор компании "Daugavpils siltumtīkli", выразила надежду, что крайний срок может быть продлен на еще более позднее время.

"Есть большая обеспокоенность по поводу сроков, но всякое может случиться как на стройке, так и в существующей геополитической в ситуации с поставками оборудования. На данный момент застройщик обещает нам, что успеет к сроку, но мне бы хотелось, чтобы была возможность продлить этот срок", — сказала Душкевича.

Один из проектов, с которым CFLA заключила договор, — строительство новой котельной в юрмальском микрорайоне Каугури, рядом с уже действующей котельной на природном газе. Это позволит уменьшить долю газа в энергобалансе Юрмалы примерно на 30-50%. Сейчас в Юрмале одни из самых высоких тарифов на теплоснабжение — 225 евро за мегаватт-час (до господдержки).

При этом в Юрмале не могут сказать, насколько тариф был бы ниже, если бы вторая котельная на щепе уже была была построена.

По словам председателя правления Jūrmalas siltums и главы Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Валдиса Витолиньша, в этом году все зависело от удачи, в какой момент и по какой цене был закуплен газ.

Построить в Каугури новую котельную быстрее, чем к концу следующего года, невозможно. Намерения правительства по строительству котельных до заключения соглашения о выделении денег из еврофондов, Витолиньш оценивает скептически: "Это риск. Он заключается в том, что любые технические или другие неточности или ошибки могут привести к финансовой коррекции, софинансирование будет сокращено. Думаю, что многие компании на риск не готовы идти".

Чиновник добавил, что действующую в Каугури котельую на природном газе "Jūrmalas siltums" будет продолжать использовать после и завершения проекта, но только в часы пик, когда без нее не обойтись.

В Марупе не откажутся от газа

В других местах Латвии теплоснабжающие предприятия не планируют отказываться от природного газа, несмотря на его высокую цену в этом году и неуверенность в будущем.

Например, в поселке Скулте Марупского края, тариф за теплоэнергию до господдержки составляет 312 евро за мегаватт-час. В Скулте тепло производится только из газа.

"Котельная введена в эксплуатацию в 2018 году. В нее вложено 270 тысяч евро. На постройку котельной "Mārupes komunālie pakalpojumi", как поставщик услуг, взяло кредит", -- сказала член правления предприятия Даце Швейде.

Она указала на несколько факторов, препятствующих переходу котельной на щепу. Во-первых, нужны были бы большие капитальные вложения. Во-вторых, следует искать новое место, так как существующие котельные в Марупском крае находятся слишком близко к многоквартирным домам: "Это было бы очень большой нагрузкой для поселка. Это будут пыль и шум. Это очень сложная логистическая цепочка для смены местоположения. Это относится ко всем трем котельным в Марупе, которые расположены очень близко к жилому фонду… В настоящее время это было бы экономически не оправдано. По расчетам, одна котельная может обойтись в 2,5 млн евро".

Чтобы снизить тарифы, в Марупе будет искать возможности заменить природный газ пропаном.

Заместитель госсекретаря министерства экономики Эдийс Шайцанс заявил, что цель Латвии — энергетическая независимость, поэтому местные органы власти должны отказаться от газа в пользу местных ресурсов. В министерстве усиленно думают о новых инструментах для достижения этой цели.

В Минфине признают, что замена газу идет медленно

Минэкономики оценивает результаты программы, запущенной в марте, как положительные, поскольку представлено больше проектов, чем планировалось.

Однако, по мнению Шайцанса, надежды на скорый переход с газа на щепу пока не выполняются: "Большинство из тех, кто сейчас опаздывает, это те, кто ждал или ждет решения CFLA, а затем инициирует действия, которые не являются тем, к чему мы призывали".

Шайцанс относится скептически к возможности продления сроков сдачи проектов котельных после 2023 года: "Местные органы власти должны иметь возможность доводить проекты до конца. На данный момент самоуправлениям, вероятно, тоже стоит пересмотреть свои приоритеты, понять, как стимулировать эти проекты к продвижению вперед".

Он добавил, что деньги из еврофондов теплоснабжающим компаниям для перехода на щепу или другие возобновляемые источники энергии, поступят и в следующий период. Поэтому возможности отказаться от газа у самоуправлений будет больше.

Между тем, на этой неделе возникла надежда на то, что в этом году тарифы на отопление могут снизиться: на международном фондовом рынке наблюдается падение цен на газ. За последний месяц она упала почти вдвое, хотя все еще выше, чем была в предыдущий отопительный сезон, когда Латвии пришлось направить несколько сотен миллионов евро на помощь жителям, чтобы оплатить счета.