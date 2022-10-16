de facto: президент, премьер и спикер Сейма будут получать почти 8000 евро

В результате реформы оплаты труда, принятой в прошлом году, в проекте государственного бюджета на 2023 год, который еще предстоит рассмотреть новому Сейму, дополнительно выделено около трех миллионов евро на повышение зарплат на политических должностях, сообщает программа da facto в эфире Латвийского телевидения.

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В частности, с 2023 года зарплата премьер-министра увеличится на 52%, остальных министров — на 42%, а спикера Сейма — на 75%. Повышение зарплат высокопоставленных чиновников являлось основной целью реформы компенсаций. При этом денег на увеличение зарплат чиновников в госбюджете не выделено.

В следующем году президент, премьер-министр и спикер Сейма будут получать почти 8000 евро в месяц до вычета налогов. Для всех это повышение на несколько десятков процентов по сравнению с этим годом, а для спикера Сейма повышение зарплаты составляет целых 75%, учитывая, что зарплаты депутатов в последние годы были заморожены.

Вместо нынешних 6260 евро в следующем году президент получит 7962 евро, что на 27% больше, спикер Сейма — 7962 евро (+75%) вместо нынешних 4565 евро, зарплата премьер-министра вырастет с 5216 до 7962 евро (+53%). Депутаты в следующем году получат 3981 евро вместо 2963 евро (+34%), зарплата министров вырастет с 4952 евро до 7052 евро (+42%), а парламентских секретарей — с 3841 до 6256 евро (+63%).

В бюджете следующего года общая сумма, предназначенная для зарплат депутатов Сейма, увеличена с 4 406 436 евро до 6 482 055 евро (плюс два миллиона евро). А повышение зарплаты министра Госканцелярии и парламентского секретаря премьера обойдется почти в 0,5 млн евро. С учетом прибавки другим парламентским секретарям и президенту, получается, что на повышение окладов политических должностей в бюджете следующего года дополнительно потребуется примерно три миллиона евро, сообщает de facto.

Повышение зарплат предусмотрено принятой правительством и Сеймом в прошлом году компенсационной реформой, которая вступила в силу три месяца назад. Категории должностей ранжируются законом по шкале. Например, для самых низких должностей в этом году зарплата находится в диапазоне от 543 до 799 евро, а на самой высокой ступени, которая соответствует руководителям учреждений, - от 3898 до 6403 евро.

Министерствам поручено достичь хотя бы минимального порога на каждом уровне должности в течение пяти лет. Однако денег на повышение зарплат не выделено. Министерства должны найти средства сами, например, ликвидировав вакансии или уволив кого-то.

Информация, полученная от министерств, показывает, что в некоторых случаях деньги на повышение зарплат госслужащим все же нашлись. Например, зарплаты в Минобороны с момента реформы выросли в среднем на 25%, в министерстве образования и науки — почти на 15%.

В других министерствах ситуация гораздо скромнее.Относительно хорошая ситуация в Минфине, где зарплата работников всех уровней уже достигла минимального порога для соответствующей должности. В Минкульте минимальный порог достигнут только для трети работников. А в Минблаге зарплаты меньше минимального размера, соответствующего должности, у половины сотрудников. Зарплата почти во всех учреждениях Минблага тоже не соответствует минимальному уровню, рекомендованному законом.

Новый закон предусматривает повышение зарплат для ряда других должностных лиц, таких как прокуроры, судьи и руководители ряда учреждений. С учетом этого увеличение зарплат в следующем году обойдется примерно в 11 миллионов евро, заявили в Минфине.

Министр финансов Янис Рейрс на вопрос, может ли Латвии себе такое позволить в нынешней ситуации, ранее отвечал, что решение принято еще в прошлом году, а теперь повышение носит технический характер.

Передача также спрашивала у самоуправлений крупнейших городов Латвии об изменениях зарплаты после реформы. В самоуправлениях чаще всего отвечали, что зарплаты либо не будут повышены, либо нашлись деньги лишь на небольшую прибавку. В частности, увеличатся зарплаты у руководителей Елгавы, Огре и Вентспилса. Так, мэр Вентспилса Янис Витолиньш ("за Латвию и Вентспилс") на данный момент является самым высокооплачиваемым председателем самоуправлений с зарплатой 4814 евро (до вычета налогов).

Как сообщалось, 11 октября Кабмин рассмотрел отчет Минфина по госбюджету на 2023, 2024 и 2025 гг. Базовые расходы основного госбюджета на 2023 год рассчитаны в размере 9,818 млрд евро, на 2024 год - 9,307 млрд евро. По сравнению с 2022 годом, в 2023-м расходы увеличатся на 1,03 млрд евро, а в 2024-м - на 513 млн евро. В 2025-м расходы госбюджета предполагаются в размере 9,266 млрд евро.