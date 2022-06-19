De facto: У жителей Латвии газ будет, а у всех остальных?

Поставки газа в новый отопительный сезон не должны беспокоить частные домохозяйства. Жителям Латвии достаточно будет того, что уже есть, пусть и по гораздо более выскокой цене по сравнению с предыдущим годом. Но хватит ли газа в Латвии на всех потребителей? Это зависит в том числе от того, сколько будет поступать газа из России, сообщает передача De facto в эфире LTV.

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Темпы закачки газа в Инчукалнское подземное газохранилище в настоящее время отстают от прошлых лет. После закрытия российской трубы в апреле этого года газ в Латвию

поступает только из Литвы по трубопроводу, пропускная способность которого вдвое меньше. Прибывающий из Клайпеды газ не только складируется, но и сразу потребляется, а также перекачивается дальше - в Финляндию.

16 июня вновь возобновились поставки газа в Латвию из России. Покупать его не запрещено при условии, что не будут нарушены санкции. Но оператору трубопровода Conexus нельзя раскрывать, кому принадлежит поступающий газ.

В "Latvijas Gāze" не комментируют коммерческие сделки, но передача утверждает, что в настоящее время Латвия ничего не покупает у "Газпрома". Пару недель назад руководитель "Latvijas Gāze" Айгарс Калвитис в интервью LTV пояснил, что перед покупкой российского газа необходимо определиться с порядком оплаты.

По информации, предоставленной Conexus, количество газа в трубопроводе из России составляет примерно 70-80% того, что в настоящее время поступает в Латвию из Литвы. По всей видимости, российский газ хранится в Инчукалнсе, потому что в последние дни там увеличились объемы прокачки газа.

В Минэкономики Латвии сообщили, что больше не используют российский газ. "Все наши планы и сценарии основаны на том, что у нас нет российского газа", — говорит Эдийс Шайцанс, заместитель госсекретаря министерства по вопросам энергетики.

В отрасли всем понятно, что следующей зимой Инчукалнское газохранилище будет не таким полным, как прежде. "Но это не означает автоматически, что у нас закончится природный газ: рынок изменился, поставки по трубопроводам могут продолжаться и в отопительный сезон", — отмечает исполнительный директор латвийской Ассоциации электроэнергетики и электростроительства Гунарс Валдманис.

Все надеются, что газ из Клайпеды в Латвию будет поступать непрерывно, даже зимой. Это позволит закачать в Инчукалнское хранилище перед отопительным сезоном до 13 ТВтч. В настоящее время запасы газа в хранилище составляет 9 ТВтч, в прошлом году в начале отопительного сезона было более 17 ТВтч.

Прогнозируется также, что столько дорогого газа потребляться в Латвии не будет. В первом полугодии 2022-го расход газа уже резко упал. Например, Latvenergo не производит электроэнергию из газа. Также следует учитывать, сумеют ли Финляндия и Эстония к началу отопительного сезона достроить, как планировалось, новый терминал сжиженного природного газа.

"Если есть этот терминал, плюс в Клайпеде и Инчукалнсе терминалы будут максимально загружены, то у нас будет достаточно газа. Мы еще сможем поставлять газ в Польшу", — настроен оптимистично Шайцанс.

Минэкономики смотрит на ситуацию более взвешенно, чем это видят участники рынка. Последние подчеркивают, что важнее всего закачать в Инчукалнское хранилище газ из Литвы. Наибольшие риски Валдманис видит в очень холодную погоду: "Если не прокачать достаточное количество природного газа непосредственно в Инчукалнское хранилище, может возникнуть ситуация, когда краткосрочный спрос на несколько дней или недель превысит способности инфраструктуры в регионе, и Инчукалнское хранилище не сможет удовлетворить потребности потребителей".

"Проблема ситуации в Латвии в том, что потребители покупают газ на следующий сезон относительно медленно, и не дают указаний торговцам газом. Эту ситуацию мы наблюдаем давно, и сейчас находимся в ситуации, когда некоторые потребители не получают предложений от трейдеров, потому что нет газа для поставок", — подчеркивает глава энерготрейдера AJ Power Робертс Самтиньш.

Высокая цена на газ не способствует накоплению запасов на зиму. Крупные потребители предпочитают выжидать в надежде, что газ все-таки подешевеет, чего может и не случиться. В свою очередь трейдеры, если у них ничего не заказывают, не спешат наращивать запасы, которые потом никто не сможет купить.

"Волатильность на газовом рынке очень высокая, и цены на любые новости сильно колеблются. Теперь, после последних сообщений о сокращении поставок "Северного потока-1", цены в Европе за два дня выросли на 30%"", — отмечает Самтиньш.

О том, что юридическим лицам не стоит выжидать с закупкой газа, говорят и в Минэкономики. "Ключевой вопрос, который необходимо всегда подчеркивать: у юридических лиц есть все лето, когда надо покупать газ на следующий сезон. Вам не надо ждать", — призывает Шайцанс.

Правительство поручило государственной компании Latvenergo резервировать поставки газа

из Клайпеды в конце года. Latvenergo еще не готово представить результаты, но

Министерство утверждает, что частично это удалось благодаря своим партнерам.

"Часть газа также будет поступать из резервных мощностей в четвертом квартале. Правда, может быть, название Latvenergo или Латвия там не будет фигурировать, но понятно, что часть из этого газа также поступит в Инчукалнс как газ Latvenergo", — говорит Шайцанс.