de facto: В Даугаву сбрасываются миллионы кубометров неочищенных сточных вод

По данным журналистов программы de facto, предприятие Rīgas ūdens ежегодно сбрасывает в Даугаву более двух миллионов кубометров неочищенных сточных вод. Когда рижские канализационные системы затоплены проливными дождями, а очистные сооружения не могут поглотить такой объем, сотрудники предприятия открывают аварийные клапаны. Содержимое сточных вод, сбрасываемых в Даугаву, разбавляется дождевой водой, а отходы, попадающие в канализацию, ничем не задерживаются.

И хотя подобная деятельность является законной и на нее были выданы специальные разрешения, с конца прошлого года Государственная служба охраны среды уделяла повышенное внимание действиям компании Rīgas Ūdens. Причина кроется в жалобах жителей на наличие в водах Даугавы содержимого городской канализации.

Осенью прошлого года жители Волери жаловались на особенно грязную воду в Даугаве и очевидное содержание в ней канализации. Как в воде, так и на берегу находили волосы, предметы гигиены, палочки для чистки для ушей. Год назад активисты-экологи обратили внимание на то, сколько этого "добра" можно найти также на близлежащем пляже. Однако в то время в Rīgas ūdens отрицали, что отходы сточных вод могут попасть в реку и далее в море.

Как отмечают журналисты, во время проливных дождей затапливает не только улицы Риги. Центр Риги и часть бытовых сточных и дождевых вод Пардаугавы объединены в единую канализационную систему. Во время проливных дождей или быстрого таяния снега она перегружена и переходит в аварийный режим. Затем, чтобы не нанести гораздо большего ущерба самой системе, производятся аварийные сбросы: неочищенные бытовые сточные воды вместе с дождевой водой напрямую попадают в окружающую среду.

"Объем неочищенных сточных вод относительно велик по сравнению с общим объемом сточных вод. Таким образом, мы можем сделать вывод, что это не аварийный сброс или это действительно происходит только во время сильных дождей, потому что 5,3% количества сточных вод, сбрасываемых в течение всего года, определенно не то, что мы ожидаем во время ливней", — говорит глава Госслужбы охраны окружающей среды Элита Баклане-Ансберга.

Также она полагает, что аварийное решение может использоваться слишком часто — например, прошлой осенью сточные воды сбрасывались в Даугаву даже в случае не слишком сильного дождя.

"Мы внедряем компьютерную модель для канализационных сетей, которая позволит нам получать более точные данные. По нашему мнению, рисковать с технологиями установки биологической очистки в Даугавгриве, поверьте мне, это риск, который мы, как руководство компании, вероятно, никогда не допустим, это серьезно ", — сказала, в свою очередь, председатель правления Rīgas Ūdens Дагния Калниня.

Данные показывают, что пять лет назад Rīgas Ūdens сбросил более миллиона кубических метров неочищенных сточных вод в окружающую среду в аварийном режиме (1,1 млн. м3 или 2,2% от общего объема сточных вод), в 2016 году этот объем удвоился до двух миллионов (2,07 млн. м3 или 4% от общего объема), но в последние три года в среднем в Даугаву сбрасывается около двух с половиной миллионов кубических метров неочищенных сточных вод в год (2,5-2,6 млн. м3 или ~ 5,4% от общего объема). В то же время общий объем сточных вод за это время даже несколько снизился.

На предприятии Rīgas ūdens изменения, произошедшие четыре года назад, объясняют началом ведения более точного учета. В свою очередь, большой объем сточных вод в последние годы связан с изменением климата и, в частности, все более частыми проливными дождями.

За сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду Rīgas ūdens должен платить налог на природные ресурсы, и в прошлом году эта сумма составила около 190 000 евро.

Более 99% неочищенных сточных вод сбрасывается в Даугаву близ Волери, а также в Даугавгриве. Специальное разрешение от Госслужбы среды было выдано в общей сложности на 22 пункта, где в случае чрезвычайной ситуации неочищенные сточные воды могут быть сброшены в окружающую среду. Однако на практике используются четыре, наиболее часто — около Волери, а остальные три расположены возле ул. Аустувес, Мелдру и Ханзас.

И хотя городская канализация значительно разбавлена ​​дождевой водой, точной информации о том, что именно попадает в окружающую среду, нет. По словам Баклане-Ансберги, сейчас обсуждаются возможные временные меры, которые могут быть приняты для предотвращения загрязнения, но в то же время обсуждается и интенсивный анализ тех случаев, когда открывают аварийные ворота. Тщательно мониторят ситуацию и в Rīgas ūdens.

На фоне изменения климата с аналогичными для Риги проблемами сталкивается ряд европейских городов. Реконструкция канализационных систем является чрезвычайно дорогим проектом, иногда ее даже невозможно осуществить. Поэтому во многих частях Европы оптимальным решением является, например, создание различных типов зеленых зон, в том числе между улицами и тротуарами. Они поглощают дождевую воду и предотвращают ее попадание в канализацию. Европейская комиссия также призвала государства-члены ЕС уделять первоочередное внимание внедрению решений для зеленой инфраструктуры, а не вкладывать деньги в реконструкцию канализационных коллекторов. Со следующего года финансирование из европейских фондов будет доступно и в Латвии.

Согласно плану, недавно появившийся проект по возрождению территории Сканстес предусматривает и создание системы хранения и отвода дождевой воды вместе с большой зеленой зоной. Но пока у Риги пока нет другого, достаточно конкретного плана. Чтобы существенно изменить ситуацию, необходимо политическое решение, которое нельзя принять, пока Рига не имеет выборной власти.

В настоящее время Государственная служба охраны среды анализирует ситуацию и в других городах Латвии. Эксперты замеряют объемы сброса сточных вод и изучают их в связи с ливнями и использованием аварийных решений. Не исключено, что и в других городах ситуация может быть далека от оптимизма.