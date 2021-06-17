Дебаты о госязыке, поддержка частных СМИ и "зеленая цифровая экономика". Президент Левитс выступил перед Сеймом

Президент Латвии Эгилс Левитс перед уходом Сейма на летние каникулы подвел итоги политического полугодия. Глава государства, отмечающий в июне два года пребывания в должности, призвал Сейм проводить 15 октября ежегодные дебаты о положении латышского языка и принять закон, позволяющий государству финансировать коммерческие масс-медиа.

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Эгилс Левитс также пожурил политиков за неразбериху с закупкой вакцин от Covid-19 и низкое качество проектов, подаваемых на рассмотрение Еврокомиссии в целях получения средств на восстановление экономики после пандемии.

17 июня в 12.00 президент Латвии Эгилс Левитс ответит на вопросы журналиста Яниса Домбурса в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

Экономика и госуправление

По мнению президента страны, экономика Латвии неплохо держит удар, нанесенный пандемией Covid-19. Если в странах Европейского Союза спад ВВП в 2020 году составил 6,1%, а в странах Еврозоны — 6,6%, то в Латвии ВВП уменьшился всего на 3,6%. В то же время, подчеркнул президент, успокаиваться рано: соседние Литва и Эстония понесли меньшие потери.

Эгилс Левитс дал понять, что уровень проектов, которые Латвия подает на утверждение в Еврокомиссию для получения средств на восстановление экономики, недостаточно высок. "План Латвии (поданный в Еврокомиссию — Delfi) создавался хаотично, заявки часто отражали ведомственные, а не общие интересы. Это в очередной раз вызывает обоснованные опасения в отношении слабости межотраслевого сотрудничества государственного управления. Правда, при втором подходе — после обоснованной критики со стороны Европейской комиссии — и этот план был улучшен. Напомню, что эти чрезвычайные средства должны служить не для удовлетворения текущих потребностей, а для качественного роста Латвии", — акцентировал Эгилс Левитс.

По словам президента, реформируемая европейская зеленая и цифровая экономика потребует новых навыков и знаний. "Нас не так много, чтобы мы могли себе позволить себе поверхностно образованное или малообразованное общество", — сказал глава государства, призвав депутатов изыскивать в госбюджете средства на высшее образование и науку.

Поддержка СМИ и госязыка

Особое место в 20-минутной речи президента было отведено поддержке коммерческих масс-медиа. Левитс призвал Сейм разработать и принять закон, который бы позволил государству — в целях укрепления демократии — оказывать финансовую поддержку коммерческим масс-медиа. Также президент считает, что к масс-медиа следует применять пониженную ставку НДС.

В своей речи Левитс признался в том, что недавно ему пришлось попросить Кабинет министров отложить утверждение Положения о государственном языке: "Причина была в том, что государственный язык там рассматривался как один из элементов многоязычия, и это означает, что понимание об особой конституционной роли государственного языка в нашей стране недостаточно. По-прежнему не устранены последствия оккупации, которые проявляются в дискриминации латышей, не знающих русский язык, на рынке труда. Нам нужно положить конец этому советскому наследию, поскольку иначе из рынка труда будут исключены наши соотечественники, которые возвращаются из заграницы, и молодые люди, не владеющие русским языком. Знание русского языка можно требовать в Латвии только, если трудовые обязанности связаны с соответствующим иностранным государством. Однако нам необходимо содействовать изучению английского языка именно потому, что это язык глобального общения. Школы также должны давать детям возможность изучать еще один язык Европейского Союза в качестве второго иностранного. Знание языка означает доступ к соответствующему информационному пространству, и, поскольку мы находимся в Европейском Союзе, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к Европейскому пространству идей, дискуссий и знаний. Однако одновременно языковая и образовательная политика должна решать новую комплексную проблемы, чтобы молодежь, особенно в молодежном разговорном языке, не смешивали бессмысленно латышский и английский языки. Здесь нужно искать новые решения".

В целях укрепления позиций государственного языка президент Латвии Эгилс Левитс предлагает ежегодно проводить в Сейме дебаты на эту тему. Сейчас такие дебаты в парламенте проводятся дебаты после докладов премьер-министра, министра иностранных дел и омбудсмена. Глава государства считает, что самым подходящим днем для таких дебатов станет 15 октября. Напомним, что вчера, 16 июня, Сейм в окончательном чтении принял решение о том, что 15 октября в Латвии официально отмечается День государственного языка.