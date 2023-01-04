Дефицит лекарств в аптеках: фармацевты винят проблемы с поставками сырья и нехватку медикаментов в ЕС

В аптеках периодически возникает дефицит тех или иных медикаментов, так как у производителей часто нет необходимого сырья. Грипп и другие вирусные заболевания поразили в этом сезоне так много людей, что в аптеках выстраиваются очереди пациентов, а некоторые лекарства начинают заканчиваться. Специалисты фармацевтической отрасли отмечают, что это лишь один эпизод в череде проблем, а дефицит медикаментов уже несколько лет является хронической проблемой во всей Европе. Об этом пишет LSM.lv.

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В последнее время в аптеках выстраиваются очереди, а фармацевтам часто приходится заменять привычные или прописанные врачом лекарства другими, потому что нужного медикамента уже нет в наличии.

Фармацевт Eiroaptieka Сандра Балоде подтвердила, что если нет рецептурных препаратов, приходится искать альтернативу.

О нехватке лекарств свидетельствуют и данные Латвийского регистра лекарств — например, отсутствуют некоторые широко используемые антибиотики и жаропонижающие средства. Государственное агентство лекарств сообщило, что бывают случаи, когда спрос превышает объем поставок.

В свою очередь, член правления Латвийской национальной ассоциации лекарственного обеспечения Янис Либкенс отметил, что эта проблема существует уже несколько лет.

"Год за годом появляются некоторые группы лекарств, которые периодически недоступны. Объяснений множество, начиная от того, что завод изготовителей находится на ремонте или же не были запланированы поставки, сырье не завезено вовремя", — заявил Либкенс.

Нехватка сырья формируется по разным причинам — этому способствовала и пандемия коронавируса, и война в Украине, и санкции против России.

Под влиянием этих и других факторов нарушаются прежние пути поставок сырья, возникает дефицит, например, бумаги для упаковки лекарств. Это касается и фармацевтических компаний в Латвии, признал председатель правления Латвийской ассоциации генерических медикаментов Эгилс Эйнарс Юршевицс.

Однако, по его словам, проблема в Латвии не столь большая, как в других странах. Латвийские медикаменты занимают лишь около 4% рынка лекарств, подчеркнул Юржевицс.

Большинство проблем связано с тем, что многие европейские фармацевтические компании перенесли производство сырья в Китай и Индию, где оно стоит дешевле. Чтобы уменьшить нехватку лекарств, Европарламент пару лет назад даже призвал возобновить производство компонентов для лекарств здесь, в Европе, но Юршевицс относится к этому скептически.

"В ближайшем будущем мы могли бы перенять большую часть у Китая и Индии и производить сырье на месте, это очень и очень… Там много факторов, в первую очередь экологические факторы, и во сколько нам это обойдется, насколько конкурентоспособным будет это сырье", — сказал эксперт.

Представители отрасли отмечают, что нехватка некоторых лекарств в настоящее время ощущается острее, поскольку много детей болеют, и общество более чутко реагирует на детские проблемы.

Однако дефицит обычно непродолжителен, утешает исполнительный Кристине Ючковича, исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтической помощи. По ее словам, даже если какого-то медикамента нет в наличии, через короткое время он появляется в наличии. Поэтому нет необходимости запасаться лекарствами.

Как показывают данные Европарламента, напряженность в поставках лекарств существует не менее 25 лет, а в период с 2000 по 2018 год дефицит медикаментов в Европейском союзе увеличилась в 20 раз.