Дефицит в 16-18 млн евро: лабораторные исследования в тисках квот
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Доступность лабораторных исследований следует скорее называть недоступностью. Уже сейчас средства, выделенные государством на эти цели, перерасходованы, и к концу года может образоваться дефицит в 16-18 млн евро, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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Министерство здравоохранения обещает найти решения и исправить систему, чтобы положить конец этой хронической проблеме.

В этом году на лабораторные исследования выделено 35,6 млн евро, из которых в первом квартале уже потрачено 13,5 млн евро, что на 4,6 млн евро больше запланированного.

Ситуация была похожей и в предыдущие годы: в прошлом и позапрошлом году нужно было найти дополнительно более 12 млн евро.

Представитель Минздрава Санита Янка назвала несколько причин, по которым сумма, необходимая для этой цели, постоянно увеличивается: новые исследования, связанные с Covid-19 и его последствиями; ухудшение общественного здоровья и старение населения; оплата новых медицинских услуг и лекарств.

Сформирована целевая группа для поиска долгосрочных решений, включая введение минимальной корзины исследований для пациентов перед операцией. Инга Берзиня из "Нового Единства" обратила внимание на прибыль частных лабораторий в 2021 году, которая увеличилась в несколько раз: у одной она составляет 20 млн евро, у другой 11 млн евро. Напрашивается вопрос, стоит ли пересматривать стоимость обследований, ведь эти цифры говорят не о недостатке государственного финансирования, а о "передозировке".

Рост показателей можно объяснить интенсивным тестированием на Covid-19, так как исследования методами молекулярной биологии очень дорогие, сказала Санита Янка.

Инара Петерсоне, исполнительный директор Ассоциации работодателей в здравоохранении, также считает, что опираться на данные 2021 года было бы некорректно, так как на них повлияла пандемия. Следует напомнить, что к тестированию, в том числе школьников, подключились частные компании, потому что государство не могло справиться с этим самостоятельно.

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