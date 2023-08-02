"Деградация общества". В Сейме продолжается рассмотрение инициативы об отказе от ратификации Стамбульской конвенции

В среду, 2 августа, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям приняла решение передать на рассмотрение Комиссии по иностранным делам коллективное заявление о нератификации Стамбульской конвенции в Латвии.

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Сейму еще предстоит принять вопрос о передаче инициативы в соответствующую комиссию.

Подписи под коллективным заявлением "О неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции" на портале Manabalss.lv начали собирать еще в 2016 году, через два года их собрали, но инициатива дошла до Сейма только в июле этого года.

Как заявил на заседании автор инициативы Андрис Шимфс, Латвии не нужно ратифицировать Стамбульскую конвенцию, чтобы защитить женщин и детей от насилия. Общество Латвии нужно защитить от включенных в конвенцию социально сконструированных гендерных ролей, заявил Шмифс, подчеркнув, что уже сейчас латвийские законы защищают от насилия любого человека, независимо от его пола.

Парламентский секретарь Министерства благосостояния Артем Уршульский пояснил, что на данный момент актуализирована ратификация конвенции, поскольку наблюдается неизменная тенденция, что от насилия в Латвии чаще всего страдают именно женщины и дети.

Он подчеркнул, что ратификация конвенции поможет радикально изменить подход к борьбе с насилием. Стамбульская конвенция предусматривает обширные инструменты профилактики — повышение понимания природы насилия, информирование о том, как насилие травмирует жертв, также предусмотрены различные механизмы защиты и поддержки и межведомственное сотрудничество по оказанию помощи, которое в Латвии является "камнем преткновения", отметил Уршульский. По мнению Минблага, важно подтвердить, что Латвия является страной с нулевой терпимостью к насилию.

Депутат Райвис Дзинтарс (НО) поинтересовался, что в настоящее время мешает превентивной борьбе с насилием без ратификации Стамбульской конвенции. По его мнению, конкретного ответа на этот вопрос обычно нет. Более действенным инструментом, чем ратификация конвенции, была бы качественная и хорошо финансируемая работа полиции и политика наказаний, считает депутат.

Также Дзинтарс отметил, что разногласия вызывает идеологическая часть Стамбульской конвенции. По его мнению, речь идет не о борьбе с насилием — это лишь прикрытие идеологических целей, включенных в конвенцию.

Дзинтарс подчеркнул, что НО не поддержит ратификацию конвенции ни на правительственном, ни на парламентском уровне.

Доцент Юридического факультета Латвийского университета Янис Розенбергс, отвечая на вопрос Дзинтарса о том, каким будет практический вклад для ратификации Стамбульской конвенции, заявил, что это вопрос политического решения, а не чудодейственное средство для искоренения насилия.

Депутат Эдмундс Зивтиньш ("Латвия на первом месте") сказал, что не только прочитал, но и проанализировал Стамбульскую конвенцию, и у депутата вызывают беспокойства некоторые статьи конвенции. "Ясно, что полиция не будет лучше, сотрудничество не улучшится, если примем ту или иную конвенцию. Эта конвенция будет только способствовать деградации общества, семьи", — заявил депутат.

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В свою очередь, Агнесе Краста ("Новое Единство") отметила, что процесс ратификации Стамбульской конвенции запущен, и депутат ожидает, что его поддержат. Она призвала не распространять дезинформацию, прочитать конвенцию и решение Суда Сатверсме, чтобы не распространять мифы и неправду.

Как сообщалось ранее, пару недель назад правительство должно было рассмотреть вопрос об утверждении Стамбульской конвенции в Латвии, но его отложили.