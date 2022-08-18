Действующие ВНЖ в Латвии имеют 11 621 гражданин России и Белоруссии

В настоящее время 11 621 гражданин России и Белоруссии имеют действующие виды на жительство (ВНЖ) в Латвии, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ).

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По данным на 12 августа, у граждан России имеется 9189 действующих ВНЖ, в том числе 1820 выданных в связи с инвестициями. Граждане Белоруссии имеют 2432 действующих ВНЖ, в том числе 65 выданы в связи с инвестициями.

Уже сообщалось, что Министерство внутренних дел на этой неделе подготовит поправки в закон об иммиграции, которые позволят не продлевать ВНЖ некоторым гражданам России и Белоруссии.