Дележ власти в Добеле. Против депутата Сейма Немиро начат уголовный процесс по подозрению во взяточничестве

Против бывшего министра экономики, депутата Сейма Ральфа Немиро ("Независимые", ранее — KPV.LV) начат уголовный процесс по подозрению в нарушении нормы Уголовного закона о даче взятки. Это следует из заявления самого политика агентству LETA.

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Немиро отрицает свою вину и утверждает, что в его действиях нет состава преступления.

Политик рассказал LETA, что у него была беседа в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). К Немиро применен статус лица, против которого начат уголовный процесс. Поскольку депутат дал подписку о неразглашении, то более подробную информацию он предоставить не может.

Портал Pietiek.com сообщил, что KNAB инициировал уголовный процесс против Немиро по 2-й части 323-й статьи Уголовного закона "Взяточничество", в которой говорится о даче или предложении взятки, то есть материальных ценностей, имущества или других выгод лично или через посредника государственному должностному лицу. В статье речь идет и об использовании служебного положения, действиях, предпринятых государственным должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору.

Портал допускает, что уголовный процесс начат из-за тривиального "политического торга", когда политики договаривались о том, кто займет конкретную должность. KNAB мог расценить такие переговоры как взяточничество. Ситуация, как утверждает портал, связана со сменой власти в Добельской краевой думе: депутату самоуправления Марису Фелдманису (KPV.LV) в ходе каких-то переговоров в Сейме обещали должность председателя думы.

Немиро считает, что политические договоренности — это обычная составная часть политики Латвии, и таким образом на свои должности были избраны премьер-министр и президент страны.

Политик сомневается, что эта ситуация отвечает сути уголовного процесса, поскольку нет никакой взятки и состава преступления. Отвечая на вопрос о разговоре в Сейме, упомянутом порталом Pietiek.com, Немиро отметил, что политические встречи в парламенте происходят "со всеми все время".

Как уже сообщалось, к новому председателю Добельской краевой думы Ивару Горскису (Латвийский Крестьянский союз), который также является обладателем решающего голоса при свержении своего предшественника Фелдманиса, никакой статус в рамках уголовного процесса не применен, сообщает LETA.

И Горскис, и Фелдманис признали, что беседовали с сотрудниками KNAB. В распоряжении Фелдманиса также нет информации о том, что к нему применен какой-либо статус в рамках уголовного процесса.

В среду в Добельской краевой думе KNAB производил процессуальные действия, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.