1 июля в 17.00 на сцене Uzzibsnī проходит первая дискуссия Delfi в рамках фестиваля Lampa. Она посвящена роли СМИ и называется "Работа медиа в условиях войны — что общество от них ждет и что (не)получает?"

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Действия СМИ после 24 февраля обсуждают ведущая — продюсер Delfi TV Алина Ластовска — и гости: редактор Delfi Plus Вита Дрейере, главный редактор медиагруппы TVNET Томс Островскис, главный редактор Латвийского телевидения Сигита Рока, председатель совета NEPL Иварс Аболиньш и эксперт в сфере международной безопасности Томас Пилдегович.

В пятницу в 20.00 на сцене Dots пройдет дискуссия Rus.Delfi.lv на тему "Куда пойдет русский корабль?". Ее тоже проведет продюсер Delfi TV Алина Ластовская. Вместе с документалистом и режиссером Виталием Манским, главным редактором Latvijas Radio 4 Анной Строй, председателем правления Delfi Константином Кузиковым и руководителем Datu skola Никой Алексеевой мы будем пытаться понять, как война меняет русских — в Латвии и мире. А также искать ответы на вопросы — в какой степени каждый из нас несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию? Что могли бы мы, как и общество, средства массовой информации и органы государственного управления, сделать по-другому, чтобы ситуация не зашла так далеко? Обсуждение пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский.