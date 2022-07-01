Как война в Украине меняет русских — тех, кто живет за пределами России? В какой степени они несут ответственность за сегодняшнюю ситуацию, и существует ли коллективная ответственность вообще? Ответы на эти вопросы 1 июля будут искать участники "Куда пойдет русский корабль?", которую на фестивале Lampa проводит Delfi.

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Фраза о русском военном корабле вошла в историю. Но если с "военным кораблем" все более-менее понятно (все помнят, куда его послали), то вопрос о "русском" — корабле, обществе, языке, о русской культуре и русских, живущих за пределами России — остается открытым. Кто и за что должен быть в ответе? Кого можно и кого нужно "отменять"? Можно ли вернуться к нормальной жизни после всего, что было и будет?

На сцене Dots в 20.00 соберутся кинодокументалист, режиссер Виталий Манский, главный редактор Latvijas Radio 4 Анна Строй, председатель правления Delfi Константин Кузиков и руководитель Datu skola Ника Алексеева. Вести дискуссию будет Алина Ластовская. Обсуждение пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский.