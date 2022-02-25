Delfi закрывает комментарии, чтобы ограничить кампанию по дезинформации

После того, как Россия, грубо нарушив суверенитет другой страны и нормы международного права, совершила нападение на Украину, Delfi принял решение временно отключить комментарии на русской и латышской версиях портала. Мы приняли это решение, поскольку наблюдаем разворачивание мощной кампании по дезинформации.

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Уже в первые дни войны Delfi ограничивал возможности комментирования отдельных статей, связанных с боевыми действиями. Однако кампания по дезинформации продолжается, поэтому издание приняло решение отключить комментарии ко всем статьям.

"Отключение комментариев — необходимый шаг. Реагировать на масштабные кампании по дезинформации, которые могут повлиять на латвийское информационное пространство — наша социальная ответственность", — заявил председатель правления AS Delfi Константин Кузиков.

Публикация новых комментариев будет отключена в пятницу вечером. С 28 февраля на портале не будут доступны опубликованные ранее комментарии.

Министерство обороны Латвии ранее сообщало о том, что в связи с войной России против Украины увеличился риск кибератак и распространения дезинформации в Европе, в том числе в Латвии. Представители министерства отмечают, что в киберпространстве страны отмечена повышенная активность. Зафиксировано несколько инцидентов, однако ситуация в целом находится под контролем. CERT.LV в сотрудничестве с организациям, на которые повлияли эти инциденты, работают над устранением последствий.

По мере стабилизации ситуации Delfi восстановит возможность комментирования.

Константин Кузиков отметил, что Delfi будет по-прежнему освещать события в Украине на основе проверенных источников.

Ранее уже сообщалось, что ранним утром 24 февраля российские вооруженные силы по приказу президента страны Владимира Путина начали "военную операцию" на территории Украины.