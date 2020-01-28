Delna: Латвия безуспешно борется с коррупцией

Позиции Латвии в глобальном индексе восприятия коррупции Transparency International стагнируют уже много лет, потому что cтрана безуспешно борется с коррупцией, заявила директор "Общества за открытость Delna" Лиене Гатере в интервью Латвийскому радио.

По мнению Гатере, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в последнее время действует довольно активно, но начатые дела очень медленно доходят до завершения. Поэтому у общества создается впечатление, что коррупционные преступления остаются безнаказанными.

Как отмечает глава Delna, чтобы улучшить позиции Латвии в рейтинге Transparency International, необходимо больше работать в направлении превенции и просвещения общества для снижения терпимости к коррупции.

Как уже сообщалось, в индексе восприятия коррупции, который составляет международная антикоррупционная коалиция Transparency International, позиции Латвии в 2019 году немного ухудшились.

В прошлом году Латвия получила в индексе 56 баллов по шкале от 0 до 100, где ноль означает, что в общественном восприятии коррупции в стране не существует, а 100 говорит о том, что в стране высокий уровень коррупции. В 2018 году у Латвии в индексе было 58 баллов, и она занимала 41-е место среди 180 стран и территорий.

В новейшем индексе Латвия занимает 44-47-е место вместе с Коста-Рикой, Чехией и Грузией.

Как и в предыдущие годы, в 2019 году в индексе Transparency International Латвия оценена хуже, чем две другие страны Балтии.

Литва в новейшем индексе получила 60 баллов и делит с Брунеем, Израилем и Словенией 35-38-е места. Эстония, как и Ирландия, получила 74 балла и делит с ней 18-19-е места. И Литва, и Эстония по сравнению с предыдущим индексом получили на один балл больше.