Delna: в Даугавпилсе при сносе советских памятников не были соблюдены принципы надлежащего управления
Foto: LETA

В Даугавпилсе не соблюдены принципы надлежащего управления при организации демонтажа памятников оккупации, считает «Общество за открытость Delna».

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Как сообщила агентству LETA директор организации Инесе Тауриня, Даугавпилсское самоуправление установило объективно несоразмерные сроки подачи предложений по ценовому опросу — неполные сутки, что вызывает сомнение о хозяйственной выгоде полученного предложения и добросовестности муниципалитета при выборе претендента. За это короткое время от пяти предприятий было получено только одно предложение, с заявителем которого 14 октября был заключен договор о выполнении работ.

Delna критически оценивает действия самоуправления, а именно решение не выделять финансирование после определения победителя в первичной закупке, которая была объявлена 30 сентября, победитель был объявлен 11 октября. Ситуация, когда через два дня после объявления результатов закупки принимается решение о выделении финансирования, не соответствует надлежащей практике организации закупки, свидетельствует о растрате административного ресурса в ходе организации закупки, а также ставит под сомнение добросовестность муниципалитета. Кроме того, уже был организован и параллельно заключен ценовой опрос, в котором победителем является заявитель единственного предложения.

"По мнению общества Delna, у общества есть право знать общую информацию и детали организации процесса, чтобы иметь возможность следить за использованием муниципального финансирования. Поэтому Delna отправляла письма самоуправлению с просьбами предоставить разъяснения, обнародовать эту информацию", — пояснила Тауриня.

В период с 31 октября по 21 ноября общество Delna направило три письма в Даугавпилсское самоуправление с просьбой пояснить, как муниципалитет организовал снос подлежащих демонтажу объектов. Целью Delna было удостовериться, что документы и процесс отбора застройщиков были организованы в соответствии с требованиями нормативных актов, а демонтаж был полезным и добросовестным. Обобщив полученные ответы, общество подготовило отчет "Как Даугавпилсское самоуправление провело организацию работ по демонтажу памятников оккупации".

Как сообщалось, предприятие Zeļļi Z выиграло объявленный Даугавпилсским самоуправлением конкурс на снос советских памятников в Даугавпилсе, но эти работы предприятие не проводило.

В утвержденный правительством список вошли два объекта в Даугавпилсе. Это был памятник красноармейцам, который находился на улице 18 ноября, в бывшем сквере Славы, а вторым объектом стал мемориал 360-й стрелковой дивизии Красной армии. Оба памятника были снесены в конце октября без публичного указания лица, выполнявшего работу.

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