Дело депутата Кайминьша передано в прокуратуру: KNAB считает, что он подделывал бухгалтерские документы
Foto: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит обвинить депутата Сейма Артуса Кайминьша по статье Уголовного закона о фальсификации бухгалтерских документов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Не называя имени, KNAB подтвердило агентству LETA, что уголовное преследование предложено начать по ч. 3 ст. 217 Уголовного закона — о нарушении правил ведения статистики и бухгалтерии с корыстной целью, что привело к значительному ущербу для государственной власти или законных интересов лиц.

В данном уголовном процессе Кайминьш находится в статусе подозреваемого с января этого года. Это связано с тем, что в ходе расследования были получены дополнительные доказательства и изменились фактические обстоятельства преступного деяния.

В то же время KNAB прекратило уголовный процесс против Кайминьша из-за отсутствия состава преступления в части о незаконном принятии финансирования для политической организации и об указании неверной информации в декларации.

3 февраля KNAB уже обратилось к прокуратуре с просьбой предъявить обвинение Кайминьшу по статье о подделке бухгалтерской информации, но прокурор направил дело на доследование.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

KNAB БПБК Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky