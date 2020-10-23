Дело депутата Кайминьша передано в прокуратуру: KNAB считает, что он подделывал бухгалтерские документы

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит обвинить депутата Сейма Артуса Кайминьша по статье Уголовного закона о фальсификации бухгалтерских документов.

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Не называя имени, KNAB подтвердило агентству LETA, что уголовное преследование предложено начать по ч. 3 ст. 217 Уголовного закона — о нарушении правил ведения статистики и бухгалтерии с корыстной целью, что привело к значительному ущербу для государственной власти или законных интересов лиц.

В данном уголовном процессе Кайминьш находится в статусе подозреваемого с января этого года. Это связано с тем, что в ходе расследования были получены дополнительные доказательства и изменились фактические обстоятельства преступного деяния.

В то же время KNAB прекратило уголовный процесс против Кайминьша из-за отсутствия состава преступления в части о незаконном принятии финансирования для политической организации и об указании неверной информации в декларации.

3 февраля KNAB уже обратилось к прокуратуре с просьбой предъявить обвинение Кайминьшу по статье о подделке бухгалтерской информации, но прокурор направил дело на доследование.