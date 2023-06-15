Дело Гапоненко о разжигании розни: ЕСПЧ признал обоснованным преследование политактивиста

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу политического активиста Александра Гапоненко и признал обоснованным его уголовное преследование в Латвии за посты в соцсетях. Постановление было опубликовано на официальной домашней странице ЕСПЧ в четверг, 15 июня.

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Как отмечается в решении суда, публикации Гапоненко "выходили за рамки свободы слова", поэтому уголовное преследование со стороны правоохранительных органов Латвии было оправданным. В частности, ЕСПЧ признал обоснованным решение Рижского окружного суда заключить Гапоненко под стражу в апреле 2018 года за публикации в интернете.

"Суд не мог не учитывать тот факт, что Латвия является соседней страной с Россией, которая на момент событий по данному делу уже вторглась в некоторые районы Грузии и взяла под контроль некоторые районы Украины. Действия национальных судов были направлены против реальной угрозы совершения преступлений, которые представляли собой нападение на саму Латвию. По мнению Суда, это не было ни произвольным, ни неразумным", — отмечается в постановлении ЕСПЧ.

Решение было вынесено палатой из семи судей в следующем составе:

Ладо Чантурия (Грузия)

Карло Ранцони (Лихтенштейн)

Мартиньш Митс (Латвия)

Стефани Муру-Викстрем (Монако)

Маттиас Гайомар (Франция)

Катержина Шимачкова (Чешская Республика)

Николай Гнатовский (Украина)

а также секретарем Виктором Соловейчиком.

Гапоненко направил жалобу в ЕСПЧ 22 июня 2018 года. Ссылаясь на первый и третий пункты пятой статьи (право на свободу и неприкосновенность) и статью 10 (свобода выражения мнений), Гапоненко жаловался на то, что его арест и содержание под стражей не были обоснованы и что его содержание под стражей в предварительном заключении нарушило его свободу выражения мнений.

Все жалобы политактивиста были отклонены. Решение ЕСПЧ обжалованию не подлежит.

Контекст

В период с августа 2017 года по апрель 2018 года Гапоненко опубликовал серию постов в социальных сетях на тему отношений между Российской Федерацией (РФ) и Латвией, между РФ и Западом в целом, а также между Латвией и ее русскоязычным меньшинством. Среди прочего, Гапоненко заявил следующее:

"Присутствие НАТО в Латвии предназначено не для противодействия российской армии, а для подавления возможных восстаний русского населения в Латвии".

"Преследование [Латвией] русского населения дает России основания для вмешательства".

"Я вижу, что положение вещей ведет к войне, спровоцированной Западом против России и русской диаспоры. Все начнется с языка и права детей учиться на своем родном языке".

"Национал-социалисты намерены угрожать этническим меньшинствам и прячутся за американскими танками и вертолетами".

"Латвийская правящая элита считает русских расой второго сорта. Но теперь латышам придется платить чертов налог. Ежегодный уровень депопуляции увеличится с 1% до 2%, и латыши как нация прекратят свое существование в 2040 году, а не в 2060 году, как первоначально ожидалось”.

"Россия нанесет ответный ядерный удар по авиабазе Лиелварде и военно-морской базе в Лиепае".

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В апреле 2018 года Полиция безопасности арестовала Гапоненко за "действия, направленные против национальной независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или административного порядка Латвийской Республики" и "подстрекательство к национальной, этнической или религиозной ненависти или вражде".

Суд поместил его под стражу, это постановление было продлено до 23 августа 2018 года, после чего политактивист был освобожден.

В апреле 2022 года Гапоненко был осужден за разжигание ненависти и получил десятимесячный тюремный срок условно и два года испытательного срока.