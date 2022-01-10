Дело о домогательствах: иммунолога Никифоренко могут лишить права работать во время расследования

Инспекция здоровья просит прокуратуру наложить запрет на исполнение врачом-иммунологом Евгением Никифоренко трудовых обязанностей, связанных с лечением пациентов, на время расследования и до выяснения всех обстоятельств. Об этом порталу Delfi сообщила представитель инспекции Элина Эрмансоне.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) инициировал расследование деятельности Инспекции здоровья, которая якобы вводила в заблуждение журналистов в отношении наличия следственных материалов, в которых пациентки оценивали работу врача-иммунолога Евгения Никифоренко как возможное сексуальное использование.

По словам Эрмансоне, инспекция возбудит дела об административных правонарушениях в тех случаях, когда для применения административной ответственности не истек срок давности. О результатах рассмотрения дел будет проинформирована прокуратура.

Эрмансоне сообщила, что инспекция также приступила к проверке публичной коммуникации учреждения. В том числе — порядка, в котором масс-медиа запрашивали информацию по делу Никифоренко, и информации, предоставленной сотрудниками инспекции.

По словам Эмансоне, сейчас Инспекция здоровья рассматривает находящиеся в его распоряжении дела по двум заявлениям, в которых содержались жалобы на действия врача-иммунолога Евгения Никифоренко. Обе жалобы поступили в декабре 2021 года.

Инспекция также призывает отозваться всех пациентов Никифоренко, у которых есть сомнения в обоснованности проводимых им процедур. Также инспекция призывает всех лиц, которым она же предоставила ответы до 2011 года, подать материалы на повторное рассмотрение, прислав по почте по Klijānu ielu 7, LV- 1012 или на электронный адрес vi@vi.gov.lv.

Инспекция подготовит заключения по поступившим жалобам и передаст материалы дела в прокуратуру, которая пересматривает уголовное дело в отношении действий Никифоренко, заверила Эрмансоне.

В понедельник, 10 января, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) удаленно провел встречу с руководителем Инспекции здоровья Анитой Слокенбергой.