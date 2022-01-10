Дело о домогательствах: иммунолога Никифоренко могут лишить права работать во время расследования

Инспекция здоровья просит прокуратуру наложить запрет на исполнение врачом-иммунологом Евгением Никифоренко трудовых обязанностей, связанных с лечением пациентов, на время расследования и до выяснения всех обстоятельств. Об этом порталу Delfi сообщила представитель инспекции Элина Эрмансоне.
Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) инициировал расследование деятельности Инспекции здоровья, которая якобы вводила в заблуждение журналистов в отношении наличия следственных материалов, в которых пациентки оценивали работу врача-иммунолога Евгения Никифоренко как возможное сексуальное использование.
По словам Эрмансоне, инспекция возбудит дела об административных правонарушениях в тех случаях, когда для применения административной ответственности не истек срок давности. О результатах рассмотрения дел будет проинформирована прокуратура.
Эрмансоне сообщила, что инспекция также приступила к проверке публичной коммуникации учреждения. В том числе — порядка, в котором масс-медиа запрашивали информацию по делу Никифоренко, и информации, предоставленной сотрудниками инспекции.
По словам Эмансоне, сейчас Инспекция здоровья рассматривает находящиеся в его распоряжении дела по двум заявлениям, в которых содержались жалобы на действия врача-иммунолога Евгения Никифоренко. Обе жалобы поступили в декабре 2021 года.
Инспекция также призывает отозваться всех пациентов Никифоренко, у которых есть сомнения в обоснованности проводимых им процедур. Также инспекция призывает всех лиц, которым она же предоставила ответы до 2011 года, подать материалы на повторное рассмотрение, прислав по почте по Klijānu ielu 7, LV- 1012 или на электронный адрес vi@vi.gov.lv.
Инспекция подготовит заключения по поступившим жалобам и передаст материалы дела в прокуратуру, которая пересматривает уголовное дело в отношении действий Никифоренко, заверила Эрмансоне.
В понедельник, 10 января, министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) удаленно провел встречу с руководителем Инспекции здоровья Анитой Слокенбергой.