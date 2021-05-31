Дело о гражданстве банкира Авена: коррупции нет, но нужна служебная проверка

В конце прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыл уголовный процесс, в рамках которого расследовали, не давали ли взятку Вилнису Екабсонсу, главе Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP), за предоставление латвийского гражданства российскому миллиардеру Петру Авену. Однако бюро попросило МВД провести служебную проверку — по поводу возможного нарушения процедуры, сообщает программа de facto на LTV.

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Как пишет портал Rus.Lsm.lv, Авен, внук латышского стрелка, является гражданином Латвии с 2016 года. Гражданство он получил на основании нормы, которая предусматривает: гражданином признают человека, предки которого жили на территории Латвии между 1881-м и 17 июня 1940-го, днем оккупации. При этом человек должен подтвердить свою принадлежность к государственной нации и навыки латышского — это проверяет комиссия Управления по делам гражданства и миграции.

Авен латышский сдавал дважды. В декабре 2015-го провалился — как позже рассказала KNAB филолог, член комиссии, "было ясно, что Авен не знает язык, и было непонятно, что он говорит". В свою очередь, та же член комиссии по поводу второго экзамена в апреле 2016 года говорила: у нее были возражения против оценки знаний Авена. Однако глава комиссии для двоих остальных ее членов "продавила" свое решение — поставить минимально необходимое число пунктов. В итоге за главой комиссии было последнее слово, сообщает de facto.

Позже KNAB во время расследования прослушал запись экзамена и сделал вывод, что Авен ответил на 11 из 23 заданных вопросов, "поэтому претендент дал ответы только примерно на 47% общего объема проверяемых языковых знаний и навыков". Однако глава комиссии заявила KNAB, что навыки Авена оценили объективно, давление на нее никто не оказывал.

Членов комиссии и других сотрудников PMLP опрашивали по делу, в рамках которого были подозрения о взятке — на основании зафиксированных переговоров строительного предпринимателя Гунтиса Рависа и политика Эдгара Яунупса, который позже общался с Екабсонсом.

В беседе с de facto Яунупс сказал: в связи с этим делом он один раз был в KNAB как свидетель. Там задавали вопросы, но никаких записей не ставил и расшифровок не показывали. Но сейчас Яунупсу трудно пояснить, почему в беседе упомянуто намерение дать кому-то десятку, "чтобы все было успешно".

Екабсонс же в беседе с журналистами неоднократно заявлял: он как свидетель подписывал документ о неразглашении, и не получил официального подтверждения, что процесс завершен. Однако он отрицает какую-либо коррупцию в процессе Авена.

В решении KNAB подчеркивается заинтересованность ответственных лиц PMLP и незамедлительные действия в интересах Авена, а также то, что к нему было особое отношение. В документе также написано, что Екабсонс различными способами — и резолюциями, и звонками сотрудникам — ускорял рассмотрение дела Авена.

Екабсонс подчеркивает: в этом нет ничего необычного: "Клиент у нас на первом месте. И все процедуры сейчас у нас идут в соответствии с законом".

Уголовный процесс о возможной взятке KNAB начал в сентябре 2019-го, но в декабре 2020-го прекратил. Равис, Яунпурс, Авен и Екабсонс факт подкупа отрицали, остальные допрошенные о возможной коррупции ничего не сказали. Других доказательств не было.

По поводу возможных нарушений в процедуре предоставления Авену гражданства, порядке выдачи документов и экзамена по госязыку KNAB год назад отправил информацию и материалы МВД — для проведения служебной проверки. В министерстве сказали: начать дисциплинарное дело в отношении чиновников уже нельзя, потому что истек срок давности — два года.