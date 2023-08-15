Дело о командировках: Кирсис и Смилтенс получили выговор от KNAB

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало выговор заместителю председателя Рижской думы Вилнису Кирсису (СП) и его экс-коллеге, нынешнему председателю Сейма Эдварду Смилтенсу. Выговор сделан из-за их противоправных распоряжений об отправке депутатов думы в командировки, сообщает агентство LETA.

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KNAB проверил действия Кирсиса и Смилтенса с точки зрения норм закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих" — ранее оба издали ряд распоряжений об отправке депутатов РД думы в командировки и оплате связанных с этим расходов.

KNAB установил, что Кирсис и Смилтенс издали свои распоряжения без согласования с комитетом по финансовым и административным делам — структура должна была подтвердить целесообразность командировок и сопутствующих трат.

Таким образом оба чиновника нарушили закон "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", не выполнили требования закона "О предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица" и действовали вразрез с прописанным в уставе РД порядком.

Смилтенс одобрил две такие командировки, а Кирсис — восемь. KNAB признал эти нарушения незначительными и ограничился выговором.

Вместе с тем бюро продолжает расследовать правомерность командировок и сопутствующих трат экс-мэра Риги Мартиньша Стакиса.