Дело о сомнительном тендере на 220 млн евро: Национальные вооруженные силы уже перечислили Zītari LZ 194 474 евро

Выполняя условия контракта на закупку продовольствия для армии Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии до вторника перечислили зарегистрированной в Рое компании Zītari LZ 194 474 евро.

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По данным Министерства обороны, договор заключен на пять лет с максимальной суммой поставки до 220 млн евро. После заключения договора, до 21 марта, НВС уже перечислили Zītari LZ 194 474 евро.

Министр обороны Инара Мурниеце ранее указывала, что Минобороны оценит юридические аспекты возможного расторжения контракта на закупку продовольствия для армии. В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш также подписал резолюцию, предписывающую министерству оценить возможности расторжения сомнительного договора.

Мурниеце также заявила, что сумма, указанная к договоре, совершенно не соответствует возможностям бюджета Национальных вооруженных сил.

Согласно общедоступной информации, заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора, уведомив об этом исполнителя не менее чем за 90 дней. Также по взаимному согласию сторон договор может быть расторгнут до истечения срока действия договора.

В договоре также упоминается форс-мажор. Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, возникшие совершенно независимо от сторон, которые стороны не могли предвидеть и избежать в момент заключения договора и которые делают невозможным исполнение договорных обязательств.

Как уже сообщалось ранее, 16 марта сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе было проведено 14 санкционированных судом обысков, в связи с закупкой "Логистическая услуга по поставкам продуктов для нужд НВС", реализованной Государственным центром оборонной логистики и закупок (ГЦОЗ).

KNAB провел углубленное расследование обстоятельств и оценило как информацию, имеющуюся в публичном пространстве, так и в распоряжении учреждений публичного лица, а также информацию о закупке ГЦОЗ, полученную в ходе оперативной деятельности KNAB.

Для того, чтобы с применением уголовно-процессуальных методов проверить факт совершения уголовных правонарушений в ходе процедуры закупки с 18 октября 2021 года по 10 января текущего года KNAB 3 марта начал уголовный процесс.

17 марта, по результатам первой служебной проверки, проведенной Минобороны, глава ведомства Инара Мурниеце издала приказ о временном отстранении двух должностных лиц от выполнения обязанностей, связанных с закупкой "Служба логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС)".

Как сообщалось ранее, в ходе проверки закупки продовольствия для армии на сумму в 220 миллионов евро Минобороны выявило конкретные несоответствия и явные нарушения, в связи с чем было принято решение о начале служебного расследования в отношении конкретных должностных лиц.

Компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в декабре прошлого года контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд НВС в течение следующих пяти лет.

Агентство LETA, ссылаясь на Firmas.lv, сообщило, что существующая уже 31 год компания сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе. Истинным бенефициаром является Зелтиня, которая также возглавляет правление

компании. В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, а прибыль — 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, а компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В "доковидном", что принципиально для предприятия, занятого в сфере общепита, 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль — 31 800 евро. В предыдущие три года оборот компании превышал 2 млн евро в год.