Дело о взяточничестве против экс-политика Броки суд продолжит рассматривать в начале апреля

Рижский городской суд Видземского предместья планирует продолжить рассмотрение дела бывшего политика, экс-министра юстиции и главы Латвийской федерации биатлона Байбы Броки о возможном взяточничестве 4 апреля в 14.00, сообщило агентство LETA.

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Администрация суда сообщила, что на предыдущем заседании суд разъяснил отношение Байбы Броки, Гунтиса Райвиса и Иварса Миллерса к обвинению. Подсудимые не признали своей вины в инкриминируемых им преступлениях и просили рассмотреть уголовное дело до полного выяснения обстоятельств. Суд, выслушав мнения участников дела, удовлетворил это ходатайство. Суд исследует доказательства в соответствии с требованиями 500-й статьи Уголовно-процессуального кодекса, предварительно заслушав указанных прокурором свидетелей.

Рассмотрение уголовного дела против Броки несколько раз откладывалось. Обвиняемая сейчас проживает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бюро борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) задержало бывшего министра юстиции Броку в 2019 году. В то время она была депутатом Рижской думы от Национального объединения и заместителем ректора Латвийского университета (ЛУ). По делу обвинения также предъявлены бывшии владельца Skonto būve Гунтису Равису и Ивару Миллерсу. Согласно обвинению, Равис и Миллерс дали взятку Броке, чтобы она защищала интересы компании в закупке Латвийского университета для строительства Rakstu māja (еще одно здание комплекса ЛУ в Торнякалнсе, в котором планируется разместить гуманитарные факультеты).

Брока обвиняют в получении взятки, Рависа — в даче взятки и хранении устройства стратегического значения, а Миллерса — в содействии передаче взятки.

Наряду с вышеупомянутой трио KNAB призвал Генеральную прокуратуру предъявить обвинение еще одному частному лицу в хранении устройства стратегического значения. Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука пояснила, что уголовный процесс в отношении этого лица прекращено, поскольку преступление не было связано со взяточничеством. Прокурор наложил на этого человека штраф в размере 3010 евро.

KNAB возбудил уголовное дело против Брока и бизнесменов 22 мая 2018 года. Все они также были задержаны.

KNAB ранее сообщил в пресс-релизе, что государственное должностное лицо, будучи председателем закупочной комиссии, в связи с планируемым строительством здания, возможно, действовал в интересах определенных предпринимателей. Должностное лицо согласилось принять от бизнесмена взятку в размере 20 тысяч евро, представив ее в качестве пожертвования. По версии следствия, возможная взятка была представлена ​​как пожертвование Латвийской федерации биатлона, возглавляемой Брокой.

Брока ранее говорила, что абсолютно не признает выдвинутых против нее обвинений, а также подчеркивала, что всегда считала их необоснованными. По ее словам, ее работа в закупочной комиссии ЛУ и в Латвийской федерации биатлона — это разные вещи. По

словам Броки, как глава Латвийской федерации биатлона, обратившись ко всем возможным предпринимателям с просьбой поддержать подготовку спортсменов к чемпионатам мира и различным важным соревнованиям, она действовала в соответствии с Законом "О спорте".

Как уже сообщалось, закупка на строительство Rakstu māja была объявлена ​​весной 2018 года, а победителя пытались определить путем конкурсной процедуры с проведением переговоров. Ориентировочная договорная цена покупки изначально составляла 33 миллиона евро.

До лета 2019 года Равис был совладельцем и истинным бенефициаром строительных и производственных компаний Skonto būve, Skonto Prefab, Skonto Plan, а также ряда других компаний Skonto Group.

Миллерм когда-то был совладельцем Skonto būve и Skonto Plan, до конца июля 2019 года он также был членом совета Skonto būve.