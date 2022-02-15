Дело о закупке вакцин: прокуратура предъявила обвинение Илзе Винькеле

Прокуратура предъявила обвинение бывшему министру здравоохранения Илзе Винькеле в бездействии во время закупки вакцин от Covid-19, сообщает передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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Прокурор по делу Гинтс Берзиньш отказался подтвердить обвинение журналистам LTV. В свою очередь, Винькеле выразила надежду, что дело скоро разрешится.

В ноябре 2020 года Европейский союз (ЕС) предложил государствам-членам приобрести вакцины от Covid-19 производителя Pfizer/Biontech в рамках централизованной закупки.

Как свидетельствует заявление дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла подать заявку на 841 342 дозы вакцины, но решила купить только 97 500. В свою очередь, в рамках следующего этапа вместо 420 707 доз вакцины, Латвия решила купить 100 000. В результате в Латвии вакцинация от коронавируса проходила намного медленнее, чем в других странах ЕС.

Когда в начале прошлого года стало известно об отказе от вакцин, премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Винькеле. Позже прокуратура начала расследование, теперь Винькеле обвиняется в бездействии государственного должностного лица, сообщает LTV.

После внутреннего расследования Минздрава дисциплинарные штрафы были назначены бывшему руководителю Государственного агентства лекарств Свенсу Хенкузенсу и бывшему госсекретарю Минздрава Дайне Мурмане-Умбрашко.

Однако информация из надежных источников свидетельствует о том, что на данный момент Винькеле является единственным человеком, которому прокуратура выдвинула обвинение, сообщает LTV.

Винькеле не захотела комментировать свою позицию по уголовному процессу, лишь указав, что имеет статус лица, у которого есть право на защиту.

"Буду сотрудничать с прокуратурой, как я и подтвердила тогда, когда был начат уголовный процесс. И я надеюсь, что дело будет продвигаться достаточно гладко и все прояснится", — сказала Винькеле в интервью LTV.

9 марта прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией отказало в возбуждении уголовного процесса о закупке вакцин, однако по инициативе генерального прокурора Юриса Стуканса закупка была еще раз пересмотрена прокурором и было возбуждено уголовное дело.