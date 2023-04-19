Дело телефона Гиргенса: бывшая сотрудница Информационного центра МВД оштрафована на 18 600 евро

Рижский городской суд оштрафовал бывшую начальницу Информационного центра Министерства внутренних дел (МВД) Лигу Лапиню на 18 600 евро за передачу служебного телефона в личное пользование экс-министра Сандиса Гиргенса, сообщает Latvijas Avīze.

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Также Лапине придется возместить государству 532 евро. Решение еще может быть обжаловано в окружном суде.

Обвинение предъявлено за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Согласно обвинительному заключению, должностное лицо, используя свое служебное положение, дало противоправные распоряжения о подготовке необходимых документов для списания и утилизации имущества. После их составления, осознавая, что конкретное имущество останется в пользовании другого лица, должностное лицо воспользовалось предоставленными ему полномочиями и утвердило акт списания соответствующего имущества, сообщили в прокуратуре.

Лапиня свою вину не признает.

Как сообщала передача Nekā personīga на телеканале TV3, после ухода с поста министра в июне 2021 года нужно было сдать свои вещи, в том числе купленный за государственные деньги служебный телефон — Apple iPhone XR стоимостью в неполные 1000 евро. Гиргенс захотел оставить телефон себе. У Информационного центра МВД, которому принадлежит телефон, нет законного способа сохранить выданные устройства для личного пользования. Начальница центра по просьбе министра пыталась решить вопрос так, чтобы по бумагам телефон считался уничтоженным.

В суде сотрудники Информационного центра рассказали, что Лапиня распорядилась, чтобы телефон остался в собственности министра. Они подчинились, поскольку боялись возразить Лапине. Центр решил списать iPhone Гиргенса как поврежденный. К списанию приложили руку как минимум четыре сотрудника, и компания, не видя устройства, подготовила заявление о том, что телефон поврежден и не подлежит ремонту.

Телефон не был приложен к вещественным доказательствам, потому что был утерян. Когда следователь попросил Гиргенса отдать устройство, тот заявил, что телефон выпал у него из кармана во время езды на мотоцикле.

Гиргенс считает уголовный процесс сфабрикованным для того, чтобы отомстить ему и честным чиновником за нарушение традиции недобросовестных закупок в Информационном центре.

Хотя прокуратура в своем заявлении об этом не упомянула, агентство LETA уже сообщало, что Бюро внутренней безопасности начало расследование возможной противоправной деятельности должностного лица Информационного центра МВД и предприятия KB Open, которая связана с закупками центра. Это дело также было возбуждено за злоупотребление служебным положением. В отношении главы центра Лапини возбуждено дисциплинарное дело.

МВД прекратило отношения государственной гражданской службы с Лапиней.

В Рижском городском суде в Латгальском предместье находится еще одно уголовное дело, связанное с Лапиной за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. По делу также проходит Лига Пейпиня.

Обвинение предъявлено за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Согласно обвинительному заключению, должностное лицо, используя свое служебное положение, отдавало незаконные распоряжения о подготовке необходимых документов для списания и утилизации имущества. Название предмета в заключении прокуратуры не упоминалось, но агентство LETA уже писало, что речь идет о средстве связи, о чем ранее сообщало Бюро внутренней безопасности.