Демограф: после пандемии смертность в Латвии снизится, но на увеличение рождаемости мало надежд

Основной причиной, почему в прошлом году в Латвии была зарегистрирована самая высокая смертность за последние годы, был Covid-19, заявил демограф Илмар Межс, комментируя демографические тенденции прошлого года.

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В прошлом году в Латвии был самый высокий уровень смертности за последние 20 лет и один из самых низких показателей рождаемости за последние 100 лет. Демограф назвал Covid-19 причиной высокой смертности: "5000 человек не умерли бы, если бы не Covid-19".

Он отметил, что "Covid-19" оказывал и косвенное влияние на здоровье людей, некоторые люди не имели доступа к медицинской помощи из-за переполненных больниц, что могло способствовать смертности.

По словам Межса, низкий уровень рождаемости также можно в некоторой степени объяснить пандемией Covid-19, которая вызвала экономический кризис и нестабильность, повлиявшие на решения пар о рождении детей. У многих семей сократились доходы, поэтому семьи откладывают решение о ребенке.

Однако главная причина низкой рождаемости в том, что количество потенциальных родителей — людей детородного возраста — в Латвии с каждым годом уменьшается. Возрастная структура играет решающую роль в рождаемости, так как дети рождаются у женщин определенного возраста, добавил демограф.

Прогнозируя показатели смертности на ближайшие годы, демограф исходил из того, что, с одной стороны, этот показатель должен снижаться и сближаться с предыдущими годами по мере отступления Covid-19. С другой стороны, доступ к медицинским услугам все еще может быть затруднен, поскольку число больных по-прежнему велико, а очереди за медицинскими услугами длинные.

По мнению Межса, правительству следует задуматься о способности медицинской системы оказывать достойную помощь пациентам, чтобы людям не приходилось умирать из-за отсутствия медицинских услуг.

С другой стороны, демограф не видит возможных положительных изменений в рождаемости в ближайшие годы, так как количество потенциальных родителей будет только уменьшаться. Единственный способ повлиять на эти цифры — интенсивная работа правительства с потенциальными семьями.

Межс положительно оценил решения правительства о льготах молодым семьям с детьми в период пандемии Covid-19 и о помощи в связи с высокими ценами на электроэнергию и газ. При этом остается нерешенным вопрос доступности детских садов.

Демограф указал, что частные детские сады может позволить себе только самая обеспеченная часть населения, а в муниципальных садах не хватает мест, что является одной из причин, почему семьи откладывают рождение детей.

Также, по мнению Межса, правительство должно работать над жилищной политикой, поскольку семьям с детьми часто менее доступны ипотечные кредиты, чем людям без детей.

Как сообщалось, в прошлом году зарегистрирована самая высокая смертность за последние 20 лет — в 2021 году умерло на 5 288 человек, или 18% больше по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, в прошлом году был зарегистрирован один из самых низких уровней рождаемости в Латвии за последние 100 лет.