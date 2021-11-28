Демографическая ситуация в Риге: за последние годы больше всего население сократилось в Московском форштадте

За последние четыре года в микрорайонах столицы больше всего население сократилось в Московском форштадте, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Об этом пишет агентство LETA.

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В Московском форштадте количество жителей уменьшилось на 2297 человек, в Пурвциемсе - на 2053. В Кенгарагсе количество жителей сократилось на 1978 человек.

В более чем 20 микрорайонах количество жителей увеличилось. Больше всего рижан переехало именно в центр столицы, где число жителей выросло на 1540 человек.

В целом больше всего людей проживает в так называемых спальных районах и центре столицы. В отчете численность населения микрорайонов Риги охарактеризована путем сравнения с количеством жителей крупнейших латвийских городов.

Например, согласно данным ЦСУ, самым населенным микрорайоном Риги является Пурвциемс, который по численности населения был бы четвертым по величине городом Латвии после Даугавпилса, Лиепаи и Елгавы. В число 20 мест с наибольшим количеством жителей вошли бы 12 микрорайонов столицы - Пурвциемс, Кенгарагс, Плявниеки, Зиепниеккалнс, Центр, Тейка, Московский форштадт, Агенскалнс, Югла, Ильгюциемс и Вецмилгравис.

В отчете указано, что уже несколько лет вызовом для Риги является неблагоприятная демографическая ситуация. В целом за последние четыре года численность населения столицы сократилась на 3,5% - с 643 368 до 621 120 человек.

Как говорится в отчете, хотя в целом численность населения существенно отстает от предусмотренных стратегией устойчивого развития до 2030 года 700 000 жителей, столице удалось уменьшить миграцию населения. Также есть основания полагать, что при улучшении качества городской среды и возможностей мобильности численность жителей Риги в будущем стабилизируется.