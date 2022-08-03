Демонтаж памятника в Пардаугаве: все слишком засекречено и туманно

В условиях повышенной секретности Рижская дума уже нашла фирму, которая произведет демонтаж памятника советским воинам в Пардаугаве. Под предлогом риска провокаций мэрия не раскрывает, кто это будет и во сколько обойдется работа. Предварительно озвученные затраты на демонтаж в размере до трех и более миллионов евро сделали снос памятника желанной работой для многих предпринимателей. Однако не каждый бизнесмен имел возможность подать на нее заявку.

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Как отмечает LSM.lv, когда в мае 2022 года Сейм решил разработать закон, который обязывал органы местного самоуправления снести большую часть из 300 объектов, прославляющих советский режим в Латвии. Законодатель указал, что местным властям не обязательно ждать принятия закона, чтобы начать снос. Самый известный объект списке памятников, подлежащий сносу — памятник советским воинам в Пардаугаве. Рига уже приняла решение о его сносе 13 мая.

Позже вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что найти строительную компанию, которая взялась бы за демонтаж, не так уж и легко.

"Инженеры говорят, что в Латвии такой техники, как, например, автокран со стрелой, которую можно поднять на высоту этого памятника — 80 метров — фактически нет. Также нет более крупных дробилок, стрелы которых наклоняются на высоте 40 метров", — пояснил Кирсис.

Самоуправления ждали принятия закона Сеймом. Возможно также из-за следующей статьи закона, в которой сказано: "Муниципалитет вправе производить закупки для осуществления деятельности, связанной с демонтажем объекта, без применения правовых норм, регулирующих госзакупки. Для обеспечения эффективного использования финансирования проводится ценовой опрос".

Таким образом, законодатель упростил выполнение этой задачи к 15 ноября. В середине июля руководство Риги заявило, что снос монумента в Пардаугаве будет стоить как минимум два, а то и три миллиона евро, но окончательную цену назовет выбранное строительное предприятие. Однако спустя два с половиной месяца после решения так и неизвестно, как Рига искала застройщика.

Возможность получить контракт на 3 миллиона евро заметила и работающая в Швеции компания In Nordic AB в лице Ингуса Пургалиса. Фирма решила также стартовать в конкурсе, разработав план по демонтажу. Однако публично объявленного конкурса на закупку они так и не дождались.

Несколько недель назад они решили поинтересоваться в Рижской думе, как обстоят дела с конкурсом. Их посылали от одного специалиста к другому, мэрия не отвечала на письма, пока, наконец, юрист не сказал по телефону, что возможности подать заявку на участие в тендере нет.

"Все закончилось или началось, звучит довольно туманно", — резюмировал Пургалис.

В Рижской думе также не смогли разъяснить этот вопрос. Начальник отдела коммуникаций Угис Видаускис заявил, что подписал соглашение о неразглашении информации. Делу присвен статус особой секретности, а комментарий по этому поводу РД даст в определенное время. Вероятно, на пресс-конференции, которая пройдет 4 августа.

"Мне кажется неправильным, что у нас не было возможности подать заявку на участие в конкурсе и получить информацию, чтобы иметь возможность рассчитать [затраты]. Потому что нормальный конкурс —

это когда у вас есть несколько вариантов с разными ценами, и можно выбрать наиболее выгодный вариант", — считает Пургалис.

Примечательно, что Рига не искала строителей для работ по демонтажу памятника ни в Латвийском партнерсве строительных подрядчиков, которое является крупнейшей неправительственной организацией строителей, ни в Латвийском строительном совете под эгидой Министерства экономики. Об этом Латвийскому радио рассказал глава обеих организаций Гинтс Микельсонс.

Благотворительная организация Ziedot.lv, которая весной 2022 года собрала на снос памятника 268 000 евро, также не дождалась от РД

разумного объяснения затрат. Обеспокоенность по этому поводу Латвийскому телевидению выразила глава организации Рута Диманта, заявившая, что они хотят представить жертвователям все затраты на снос, но чтобы они были соразмерными и сопоставимыми.

В благотворительной организации подчеркнули, что пожертвованные деньги пойдут только на вывоз строительного мусора.