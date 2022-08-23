Демонтаж памятника в парке Победы: ограничения транспорта, задержания и что уже снесли

Во вторник, 23 августа, в Риге начались работы по демонтажу памятника в парке Победы, еще днем ранее оборудовали строительную площадку. Объект будет повален без использования взрывчатки. Жителей призывают без надобности не приближаться к памятнику, движение транспорта и пешеходов ограничено, введен запрет на остановку и стоянку в окрестностях объекта. Портал Delfi рассказывает о главном, в связи со сносом памятника в Пардаугаве.

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Полиция будет следить за территорией

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник, 22 августа, заместитель начальника Главного управления полиции порядка Государственной полиции Ансис Пумпурс, у правоохранительных органов разработан план безопасности. Жителей призывают без надобности не приближаться к памятнику. Полицейские будут уделять особое внимание всем присутствующим — в том числе те, кто подъедет на машине или будет прогуливаться в окрестностях.

Партия Русский союз Латвии (РСЛ) собиралась провести акцию протеста возле памятника в понедельник, однако Рижская дума, выслушав представителей органов госбезопасности, решила отказать в проведении мероприятия. Тем не менее позже в социальных сетях появились призывы приехать в парк к 19.00. В целом у памятника собралось около 50 человек. У многих противников сноса памятника в руках были красные цветы. Также к памятнику прибыли юноши с латвийскими флагами. Между ними и участниками протеста происходили словесные перепалки.

В 19.35 часть собравшихся полиции удалось разогнать.

По наблюдениям портала Delfi, утром во вторник у памятника также дежурили сотрудники Госполиции и Рижской муниципальной полиции. По периметру территории можно было увидеть не менее десяти микроавтобусов стражей порядка.

Уже были задержания

По данным Госполиции, вчера вечером у памятника в Пардаугаве, где уже начаты работы по демонтажу мемориала, были задержаны 7 человек.

Также возбуждены 10 процессов об административных нарушениях — о несанкционированных собраниях, о мелком хулиганстве в отягчающих обстоятельствам (разжигание розни), а также за неподчинение законным требованиям полиции.

Кроме того, начаты 7 процессов об административных нарушений, связанных с полетами дронов.

Госполиция напоминает, что воздушное пространство вокруг Парка Победы закрыто для дронов! Попытки пилотирования дрона в этом районе будут пресекаться, ответственные лица будут привлечены к ответственности.

Учитывая передвижение и развертывание тяжелой спецтехники и специфику планируемых демонтажных работ, жителям по-прежнему призывают не приближаться к строительной площадке в парке Победы, а также не собираться и не задерживаться в окрестностях мемориала.

Спецлужбы продолжают внимательно следить за тем, что происходит в непосредственной близости от строительной площадки. Полиция готова реагировать на любые ситуации, мобилизованы соответствующие силы.

В свою очередь, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс ("Новое Единство") объявил в социальных сетях, что если какой-либо иностранец, независимо от национальности, будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет включен в список нежелательных для Латвии лиц и выслан из страны.

Ja kāds ārvalstnieks (neatkarīgi no valstspiederības) tiks pieķerts pretlikumīgās un nesankcionētās darbībās pieminekļa Uzvaras parkā demontāžas laikā, viņš/a tiks iekļauts Latvijai nevēlamo personu sarakstā un izraidīts no valsts — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 22, 2022

Ограничения не только для транспорта

В связи с работами, связанными с демонтажем памятника в Пардаугаве, возле парка Победы до 12 сентября будет перекрыто движение для пешеходов и транспорта.

По информации Рижской думы, в период до 12 сентября будет закрыта и стоянка возле парка Победы. Однако ограничения коснутся не только транспорта: будет закрыто движение для пешеходов на ул. Бариню (участок от бульвара Узварас до ул. Херманя), а также на бульваре Узварас (участок от ул Бариню до ул. О. Вациеша).

Территория и срок действия ограничений могут быть изменены в зависимости от хода работ и оперативной обстановки в окрестностях парка, о чем будет сообщено отдельно.

Как будет проходить снос и что уже демонтировали?

При сносе памятника не будут использоваться взрывчатые вещества, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге. Когда именно произойдет демонтаж стелы и крупных фигур мемориала — неизвестно. Ланге лишь сказал, что это нужно сделать до 15 ноября.

Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Ему помогал экскаватор поменьше - его использовали для перевозки строительного мусора. Кроме того, сегодня должна была начаться откачка воды.

Как сообщает агентство LETA, на данный момент уже демонтирована часть площадки перед памятником.

В течение дня один из элементов ансамбля монумента — группа бронзовых воинов — была обставлена строительными лесами. Забор вокруг территории значительно ограничивает видимость ведущихся строительных работ

Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, установлены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.