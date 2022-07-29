Демонтаж памятников оккупации и увеличение пенсий. "Консервативные" подали список кандидатов в депутаты Сейма

Партия "Консервативные" — единственная из четверки коалиционных политических сил, которая, по данным опросов SKDS, пока не преодолевает 5%-й барьер. Один из фаворитов выборов в 13-й Сейм, эксплуатирующую тему борьбы с коррупцией, на выборах в 14-й Сейм все больше смещается исключительно в национал-консервативную нишу.

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Кто локомотивы?



В Риге под первым номером баллотируется министр образования и науки Анита Муйжниеце. В свою очередь, Министр сообщения Талис Линкайтс указан вторым номером в рижском списке.

Список в Видземе возглавляет лидер партии "Консервативные", нынешний министр юстиции Янис Борданс. Его кандидатура также выдвинута на пост будущего премьер-министра.

Лидер Земгальского списка — министр благосостояния Гатис Эглитис. Тем временем, в Курземе под номером один стартует глава Народно-хозяйственной комиссии Сейма Кришьянис Фелдманс.

Латгальский список поведет — депутат Балвской краевой думы Алдис Букшс.

На выборах от "Консервативных" также будет стартовать латвийский режиссер Иварс Звиедрис, который будет баллотироваться в Сейм по видземскому списку партии под пятым номером. Музыкант и депутат парламента Иева Акуратере также будет участвовать в предстоящих выборах от "Консервативных", в рижском списке она также указана под пятым номером.

Тем временем, уехавший воевать в Украину Юрис Юрашс числится вторым в видземском списке, а председатель парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс занимает второе место в списке Латгале.

В списках партии также значатся действующие парламентарии Улдис Будрикис, Нормундс Жунна, Линда Медне и председатель Юридической комиссии Сейма Янис Бутанс, а также советник министра образования и науки Янис Озолс.

Что обещают?

Партия "Консервативные" также утвердила предвыборную программу под лозунгом "Делаем смело". Представляем основные обещания политической силы:

увеличение минимальной зарплаты, необлагаемого налогами минимума и средней пенсии до 750 евро;

увеличение детских пособий до 50 евро за одного ребенка, 200 евро за двоих детей, 450 евро за троих детей и 200 евро за каждого ребенка, в случае, если в семье есть четверо или более детей;

не допустить "внесение элементов коррупции" в счета жителей за энергоресурсы

ежегодное повышение зарплат педагогов, устранение неравенства между зарплатами преподавателей дошкольных образовательных учреждений и школьных учителей;

увеличение состава вооруженных сил в течение пяти лет в три раза — до 50 000 солдат, в том числе земессаргов и резервистов;

успешный переход на образование на латышском языке;

систематический и быстрый демонтаж памятников времен оккупации.

Каковы шансы?



На выборах в 13-й Сейм за Новую Консервативную партию (тогда было такое название) проголосовали 13,59% избирателей, что обеспечило 16 мандатов в парламенте.

По данным июньского опроса SKDS, за "Консервативных" готовы голосовать 3,6% респондентов.