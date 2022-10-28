Демонтаж советских памятников в Даугавпилсе будет осуществлен в любом случае, даже в принудительном порядке, сообщил в Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие"). Горожанам дадут три дня на то, что попрощаться с памятниками.

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В четверг, 27 октября, Государственная полиция приняла решение о закрытии доступа к обоим советским памятникам в Даугавпилсе, свидетельствует опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis информация.

Оба памятника включены в список подлежащих демонтажу прославляющих советский и нацистский режим объектов под порядковыми номерами "59" и "60". Закрытие доступа означало подготовку к сносу монументов — это подтвердил в Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

"Я только что вернулся из Риги, где вчера вечером в срочном порядке провел последние переговоры перед тем, как демонтаж памятников будет осуществлен в любом случае, даже в принудительное порядке и без участия депутатов Думы.

Об отдельных вопросах взаимоуважения нам все-таки удалось договориться, -

Во-первых, часть монумента в сквере Славы, а именно, кольцо вокруг стелы (барельеф) с лицами солдат будет СОХРАНЕНО и передано в музей;

Во-вторых, демонтаж будет осуществлен максимально деликатно -- НИКАКИХ показушных обрушений конструкций, как это было в Риге;

В-третьих, в отличие от Риги, в Даугавпилсе не будет запрещено принести цветы и свечи к памятникам перед демонтажом!

Меня лично разрывают -- несправедливость, обида, недоумение и гнев, связанные с демонтажом ни в чем неповинных монументов, посвященных людям, которые погибли защищая свою родную землю. Я целиком в данном вопросе с чувствами жителей нашего города и именно наши люди дают мне силы! Спасибо вам за это!", — написал Элксниньш.

Мэр Даугавпилса также написал, что горожанам дают три дня на прощание с памятниками — можно принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии.

"Правоохранительные органы введут ряд ограничений, но доступ к памятникам будет открыт до 22:00 часов 30 октября. Полиция меня предупредила (и я взял на себя обязательства вам об этом сказать), что будут пресекаться незаконные пикеты и митинги, а также будут обращать внимание на использование запрещенной символики и любые способы прославления войны. В этой связи, у меня убедительная просьба к горожанам не поддаваться ни на какого рода провокации, если таковые будут", — написал Элксниньш