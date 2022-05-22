Демонтированные советские памятники готов сохранить Союз художников Латвии

В Риге и большинстве самоуправлений Латвии принялись за демонтаж советских памятников. Во время планирования работ по сносу объектов, для самоуправлений стал актуальным вопрос: что делать с памятниками после их демонтажа? На помощь пришел Союз художников Латвии, который готов внести их в свой депозит, сообщает LSM.lv.

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Так называемый Дом художника — это место, где в советское время, помимо других произведений искусства, по заказу органов власти создавались идеологические памятники, демонстрирующие помещения бывших мастерских, рассказывает глава объединения Игорь Добычин.

"Комбинат "Māksla" был единственным местом, где проводились работы", — отмечает он.

Поэтому в некотором роде даже естественно, что сегодня Союз художников Латвии выразил готовность позаботиться о хранении советские памятники, от которых муниципалитеты пытаются избавиться. Тем более, что под идеологическим слоем нередко скрываются значительные достижения в истории искусства.

"Конечно, идеологически может быть, что это произведение не совместимо с сегодняшней средой и сегодняшними требованиями. Мы можем отделить это идейное поле и посмотреть на художественное произведение, на качество исполнения, на композицию, как она была создана. Это надо зафиксировать, так как эти качества уже являются наследственными", — сказал Добычин.

Одним из мест, где могли бы находиться демонтированные советские памятники, является Творческий квартал Союза художников, расположенный в Риге на улице Гауяс. Там они могут служить наглядным пособием для молодых скульпторов и предметом изучения для искусствоведов или историков.

Одним из первых муниципалитетов, проявивших интерес к предложению Союза художников, стало Ропажское самоуправление, которое планирует демонтировать несколько советских памятников. В том числе - один из последних оставшихся в Латвии "Лениных", расположенный в Муцениеках, а также стела, посвященная Красной Армии, на самой границе Риги.

"Я извиняюсь, если бы мы это разобрали, куда бы положили? Закопали бы в землю? Ну, тогда мы бы загрязнили землю!. Поэтому предложение Союза художников создать своеобразный депозитарий, аккумулирующий этот культурный или художественный опыт в известном им месте, является очень хорошим решением", — прокомментировал Харалдс Бурковскис (Национальное объединение), заместитель председателя Ропажской думы.

Интерес к этому предложению проявили и другие самоуправления, например, Смилтенский. А Союз художников также готов передать на хранение отдельные фрагменты монумента в рижском Парке Победы.