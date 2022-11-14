Демонтированный в Резекне памятник передан в Музей оккупации

Демонтированный на прошлой неделе памятник советским солдатам, известный как "Алеша", передан на хранение в Музей оккупации.

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Учитывая, что демонтированный памятник имеет художественную ценность, он был перевезен в ангар Латвийского музея оккупации, расположенный в Елгаве. Для того чтобы монумент можно было транспортировать, его разделили на две части.

Накануне, 8 ноября, мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие") признал, что памятник советским воинам будет снесен в указанный в законе срок — до 15 ноября. Об этом политик сообщил в видеообращении, которое было записано на площади у самого памятника. В своем обращении Барташевич сказал, что он "до последнего момента надеялся — можно избежать варварских действий" и "что победит здравый смысл".

Напомним, что летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

Памятник в Парке Победы в Риге был снесен в августе этого года. В воскресенье, 30 октября, поздно вечером были демонтированы монументы в Даугавпилсе.