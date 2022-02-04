День борьбы с раком: в Латвии доступны медикаменты и лечение, но денег на них у людей нет

В пятницу, 4 февраля, во всем мире отмечается Всемирный день борьбы против рака. В Латвии ситуация с лечением онкобольных достаточно драматичная - медикаменты и лечение доступны, но денег на их оплату нет, отмечает благотворительная организация Ziedot.lv.

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За прошлый год Ziedot.lv оказала поддержку в размере 980 643 евро 85 пациентам с онкологией. Для многих онкобольных пожертвования неравнодушных людей являются последней надеждой на выздоровление.

Ежегодно благотворительная организация получает заявки от пациентов, которые просят помочь им с лечением. В прошлом году каждую неделю в Ziedot.lv поступали 1-2 новых заявления. Для каждого пациента сумма спасения жизни разная — это могут быть 7000 евро, а для других эта сумма может составлять 40 или даже 128 тысяч в год. Таких денег у близких людей больных нет, отмечает организация.

Латвийские врачи также признают, что лечение онкологических пациентов в нашей стране на несколько лет отстает от других европейских стран. Об этом свидетельствует и большое количество больных, которые ищут возможности лечения за пределами Латвии. В то же время врачи отмечают, что онкология становится хроническим заболеванием и государству следует рассмотреть список компенсируемых препаратов — включить в него медикаменты для более широкого спектра диагнозов.

В январе этого года к Ziedot.lv обратились уже 11 онкобольных, для их поддержки необходимо 515 330,61 евро. Это молодые профессионалы, с детьми и семьями. Они готовы жить, работать и платить государству налоги.

Фармредприятие Roche Latvija считает, что в Латвии срочно необходимо принять меры по улучшения лечения онкобольных в Латвии и предлагает три направления, над котороыми стоит работать.

Во-первых, компания предлагает ввести регистр рака, включающий результаты визуализации и секвенирования данных пациентов. Регистр упростил бы планирование ресурсов, улучшил бы процессы зеленого и желтого коридоров, позволил бы следить за лечением больного и выявил бы потребности пациентов, основанные на фактических данных. По мнению Roche Latvija, регистр помог бы внедрить новые модели оплаты услуг и методов лечения. Появилась бы возможность обеспечить более качественное лечение по более низкой цене, поскольку государство смогло бы платить только за эффективное лечение, считает Roche Latvija.

Во-вторых, предлагается упорядочить нормативно-правовую базу с целью повышения как общей конкурентоспособности государства, так и возможностей для привлечения инвестиций.

В-третьих, необходимо предоставить больше полномочий экспертам. Принятие решений от органов государственной власти следует делегировать консилиумам врачей, тем самым демонстрируя доверие к ним. Принцип заключается в том, что больных лечат врачи, а финансирование обеспечивают государственные органы. Roche Latvija подчеркивает, что Минздрав имеет возможность построить экосистему, в которую входят не только хирурги, патологоанатомы, химиотерапевты и рентгенологи, но и молекулярные биологи, генетики и другие ученые.

На данный момент некоторые страховые компании предлагают страхование от рака. Например, предприятие ERGO с 4 февраля включила этот вид страхования в свой пакет услуг. В том случае, если будет диагностирована злокачественная опухоль, полис обеспечит необходимую финансовую поддержку для незамедлительного начала процесса лечения, а также предусматривает страховое возмещение на ранних стадиях рака. В зависимости от суммы страховки, она покрывает до 100 000 евро, а также защищает и несовершеннолетних детей застрахованного лица на случай их болезни.

Страхование от рака ERGO доступно для лиц от 18 до 64 лет. Родившиеся до и во время действия страхового полиса дети застрахованного лица автоматически страхуются на сумму до половины от суммы страхования, но не более, чем на 25 000 евро.

Срок действия страхового полиса эластичен — клиент может выбрать подходящий период от одного года до 46 лет. Заключение договора происходит быстро: если у клиента нет факторов, повышающих риски заболевания, процесс заключения договора о страховании будет простым — достаточно заполнения страховой заявки и декларации о здоровье.

Компания Compensa Life с января также предлагает страхование онкологических заболеваний, но на цифровой платформе www.oncodrop.lv. Предприятие предоставит финансовую поддержку в случае рака, а также предложит получить независимое заключение ведущих онкологов мира о поставленном диагнозе и назначенном лечении.

Новая платформа страхования от рака с прошлого года успешно действует в Литве и Эстонии. В Латвии Oncodrop.lv доступна с 18 января, а 1 февраля был приобретен первый полис.

Страхование от рака на Oncodrop.lv может приобрести любой человек в возрасте от 18 до 65 лет. После заключения договора автоматически страхуются также несовершеннолетние дети получателя полиса — в случае онкологического диагноза они также получат финансовую защиту. Compensa Life отмечает, что страховой договор заключается на пять лет с возможностью продления.

Сумму страхового возмещения, выплачиваемую в случае онкологического заболевания, клиент может выбрать, исходя из финансовых возможностей — это могут быть 10, 20, 30 или 50 тысяч евро.