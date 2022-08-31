День знаний под зонтом. 1 сентября в Латвии будет прохладно, местами пройдут дожди

В четверг, в первый день нового учебного года, температура воздуха еще немного понизится, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В части Курземе и на где от Рижского залива — главным образом ночью и утром на побережье — возможны ливневые дожди с градом.

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха — +3..+9 градусов, местами на побережье — до + 12 градусов. Максимальная температура после обеда — +11 градусов в Алуксненском крае до +17 в Южно-Курземском крае.

В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь, возможны интенсивные ливни. После обеда ожидается преимущественно сухая погода, а в День знаний опять могут пойти дождь. Ночью и с утра ветер стихнет, а температура воздуха понизится до +9 градусов; днем будет дуть умеренный северный ветер, температура не превысит +15 градусов.

Несмотря на то, что 1 сентября температура воздуха будет значительно ниже нормы, рекорды холода этого дня перебиты не будут. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая среднесуточная температура в День знаний была в 2008 году — всего +9,6 градусов. С утра 1 сентября 2008 года температура воздухи на большей части территории страны упала до 0..+4 градусов.