Деньги на здравоохранение: Ашераденс прогнозирует повышение налогов, Кариньш хочет ввести всеобщее медицинское страхование

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил в четверг в программе Krustpunktā Латвийского радио, что страна может перейти к модели общего медицинского страхования в течение следующих двух лет, сообщает агентство LETA. Днем ранее его однопартиец, министр финансов Арвилс Ашераденс заявил, что сейчас увеличение финансирования здравоохранения без повышение налогов — невозможно.

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Здравоохранение "в складчину"

Напомним, что организации медиков и пациентов выдвинули перед Кабинетом министров условие — увеличить финансирование отрасли здравоохранения в 2024 году на не менее чем 310 млн евро. Чтобы выполнить это требование, вероятно, придется поднять налоги, заявил в среду, 17 мая, в эфире программы Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? сделал министр финансов Арвилс Ашераденс

В свою очередь, премьер Кришьянис Кариньш несколько смягчил слова главы Минфина. По словам главы правительства, на данный момент перед министерствами поставлена ​​задача до 26 мая пересмотреть свои бюджетные средства в пользу здравоохранения. Кариньш заявил, что каждый год не используется не менее 100 миллионов евро на запланированные программы, но это обнаруживается только в конце года.

"Сейчас сложнее понять, что [из запланированных программ] не выполняется. Мой прогноз, что все будет не так просто. Один министр поработает меньше, другой больше, а третий может и вообще ничего не пересмотреть", — сказал Кариньш. То есть, в каком объеме остальные министерства готовы "скинуться" на здравоохранение — непонятно.

Всеобщее медицинское страхования — панацея?

Кариньш подчеркнул, что повышение налогов определенно не является решением, и это последнее, что должно делать государство. По его оценке, повышение налогов не гарантирует, что деньги всегда будут идти на здравоохранение.

"Министры и будущие правительства будут считать, что "бюджетный пирог" больше, и больше средств можно направить на другие нужды. Повышение налогов не решит проблему, а значит, нам останется только перераспределение", — сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, более долгосрочный метод решения проблем здравоохранения — это введение в Латвии общего медицинского страхования. При этом Кариньш признал, что прежние министры здравоохранения Илзе Винькеле и Даниэль Павлютс выступали против этой идеи.

Сейчас глава Кабинета министров выражает обеспокоенность, сможет ли Министерство здравоохранения под руководством Лиги Менгельсоне ("Объединенный список") разработать модель общего медицинского страхования, возможно возникнет необходимость обратиться за советом со стороны.

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"Есть страны, где такие модели разработаны. Мы можем перенять их от других, адаптировать зарубежные. Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем одобрить реформу больничной сети и перейти к модели всеобщего медицинского страхования. Я прогнозирую на это на два года. Хотелось бы, чтобы это было раньше, но мы еще даже ничего не начали", — признался Кариньш.

Ранее заведующий Кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня (РСУ) профессор Гиртс Бригис критиковал идею Кришьяниса Кариньша о внедрении модели обязательного страхования здоровья. С мнением профессора можно ознакомиться здесь.

Кариньш также отметил, что по сравнению с другими странами ЕС в здравоохранение в Латвии инвестируется в общей сложности 8% ВВП, но только 4% — это государственное финансирование, а остальное — "из карманов граждан". Он признал, что те, у кого есть хорошая работа и страховка, имеют доступ к более широкому спектру услуг, а остальные вынуждены стоять в длинных очередях.