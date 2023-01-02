Депозитная система: теперь в Латвии можно сдавать бутылки из-под сиропов и алкогольных коктейлей

С воскресенья, 1 января, вступили в силу поправки Кабинета министров к "Правилам работы депозитной системы", предусматривающие, что в тароматы впредь можно будет сдавать бутылки от сиропов и алкогольных коктейлей с содержанием спирта до 15%, стеклянную, пластиковую (PET) и жестяную тару, а также PET-упаковку от любых алкогольных напитков с латвийской депозитной маркировкой.

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В целях обеспечения успешного выхода новых депозитных продуктов на рынок установлен переходный период до 30 июня 2023 года. В течение этого срока на прилавках магазинов будут находиться как упаковки напитков с депозитной маркировкой, так и без нее. Постепенно торговые места будут заполняться продукцией нового ассортимента. В свою очередь, с 1 июля 2023 года этикетки всей упаковки, включенной в депозитную систему, должны иметь латвийский депозитный знак.

"Мы рады, что ассортимент пакетов, передаваемых в депозитную систему, постоянно расширяется. Результаты работы системы на данный момент доказывают, насколько важно участие общественности в эффективном управлении отходами и в переходе к более устойчивому, более экологичному и ответственному потреблению. По прогнозам оператора депозитной системы, в 2023 году на рынок будет выведено более 485 миллионов единиц депозитной упаковки, из которых около 30 миллионов будут составлять упаковки для напитков нового ассортимента. Мы надеемся, что введенные нововведения будут все больше мотивировать граждан пользоваться депозитной системой и способствовать зеленому сознанию", — заявил заместитель госсекретаря по вопросам охраны окружающей среды Министерства охраны среды и регионального развития Андрис Кениньш.

В свою очередь, как сообщила генеральный директор Государственной службы окружающей среды Элита Баклане-Ансберга, бутылки от алкогольных коктейлей часто выбрасывают на природе, загрязняя популярные зоны отдыха и обочины дорог. Таким образом, расширив депозитную систему, будут охвачены все виды упаковки, у которых самый высокий потенциал попадания в окружающую среду.

Между тем, председатель правления Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис заявил, что депозитная система с ноября прошлого года была дополнена 115 новыми продуктами, упаковку от которых будут принимать тароматы.

Так, в депозитные пункты можно будет сдать бутылки от всех алкогольных коктейлей. Например, тароматы будут принимать такие пользующиеся спросом у населения напитки, как Dins, Latvijas Balzams (LB), Black Balsam, Cēsu Džons, Lode группы Cido и коктейли Cēsu 14%.

"Новый объем депозитной системы будет охватывать оставшиеся продукты, которые жители продолжали потреблять вне дома, а некоторые из них часто оказывались в окружающей среде или в бытовых отходах", — пояснил Стуритис.

Кроме того, латвийцы теперь смогут сдавать ПЭТ-бутылки и банки из-под любого вида алкоголя. Это может быть, например, водка, коньяк или вино в пластиковой бутылке, винный напиток в банке или другие напитки. Важно отметить, что данное расширения не распространяется на молочные продукты и их нельзя включить в депозитную систему.

Наконец, также можно будет сдать бутылки из-под сиропов, которые используются для приготовления различных напитков. Например, упаковку от ягодных и фруктовых сиропов. Учитывая консистенцию сиропов, рекомендуется перед сдачей в депозитный пункт сполоснуть бутылку, чтобы остатки не попали в таромат и не загрязнили его датчики.