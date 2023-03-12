Депутат Елгавской думы вышел из партии "Согласие"

Депутат Елгавской думы Андрей Эйхвалд вышел из партии "Согласие", сообщает агентство LETA. По словам политика, он продолжит работу в елгавской думе.

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Андрей Эйхвалд пояснил, что вышел из "Согласия" по личным мотивам, не связанным ни с партийным руководством, ни с партийными взглядами.

"С годами мои взгляды изменились. Возможно, я не буду продолжать свою политическую деятельность", - сказал политик.

По словам Эйхвалда, в настоящее время он не планирует вступать в какую-либо другую политическую организацию. Также неизвестно, будет ли он баллотироваться на следующих выборах.

При этом Эйхвалд сомневается, что его уход из "Согласия" изменит баланс сил в Елгавской думе.

Ранее сообщалось, в течение последнего года у "Согласия" возникли серьезные внутренние проблемы. В результате партия потеряла часть избирателей и не смогла переизбраться в 14-й Сейм. Кроме того, из партии из-за разногласий вышли многие ее наиболее видные представители, в том числе руководство Резекне и Даугавпилса.