Депутат Коссовичс: возможно, 18 ноября для "Согласия" не праздник
Foto: LETA

Возможно, фракция партии "Согласие" в Рижской думе полагает, что государственные праздники в Риге вообще не нужно отмечать. Об этом заявил председатель фракции "За!"/"Прогрессивные Мартиньш Коссовичс агентству LETA, комментируя решение "Согласия" обратиться в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в связи с возможным разбазариванием средств в Коммуникационном управления Рижской думы.

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По мнению политика, в своем заявлении "Согласие" не упомянуло ни одного факта, подтверждающего возможные противозаконные действия Рижской думы. "Возможно, "Согласию" просто не нравятся эти праздники, и они бы с радостью потратили финансирование на что-то другое", – считает Коссовичс.

Он добавил, что дума может отчитаться за каждый евро из финансирования в 90 тысяч, а установленные световые стенды можно будет использовать и в дальнейшем. Праздничный клип будут показывать по телевидению и проигрывать на радио, создан сайт с праздничной программой, есть плакаты, флаги.

"К сожалению, отдельные фракции и политики стараются использовать государственные праздники, чтобы получить "политические пункты", – считает Коссовичс. "Грустно, что во время, когда общество и так разделено, кто-то продолжает способствовать разделению", – сказал политик.

Уже сообщалось, что "Согласие" подало заявление в KNAB с просьбой произвести проверку и оценить, нет ли признаков разбазаривания средств Рижской думой. Представители фракции заявили, что в условиях чрезвычайной ситуации несоразмерные и неэффективные расходы не допустимы, и средства следовало бы использовать в иных сферах — на пределе работают учителя, перегружены социальные работники и полицейские.

Поздравление Рижской думы с государственными праздниками и коммуникационная компания обошлись городскому бюджету в 90 000 евро. Проект, посвященный государственному празднику, состоит из двух частей — оформления городского пространства и коммуникационной кампании.

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