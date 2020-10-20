Депутат предлагает штрафовать магазины, не контролирующие ношение масок
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Депутат Рихард Колс (VL-ТБ/ДННЛ) предлагает штрафовать торговые предприятия, не контролирующие ношение масок в торговых местах, пишет агентство LETA.

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По словам депутата, он сам видел ситуацию, когда люди на АЗС не надевали маски, а продавцы не контролировали их.

Также Колс заявил, что опыт первой волны коронавируса показывает, что строгое соблюдение правил может ограничить распространение вируса. Весной была ограничена деятельность магазинов, установлена минимальная площадь на одного покупателя, и эти требования соблюдались.

Колс не конкретизировал, какими могли бы быть штрафы за то, что торговые предприятия не контролируют ношение масок в торговых местах.

Как сообщалось, также подготовлены предложения о штрафах за неиспользование масок в общественных местах до 50 евро.

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LETA

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LETA

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Коронавирус VL-ТБ/ДННЛ
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