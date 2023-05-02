Депутат просит разрешить диевтурам официально регистрировать браки

Депутат Сеймы Андрейс Целяпитерс обратился в парламентскую Юридическую комиссию с предложением разрешить диевтурам (неоязычникам) официально регистрировать браки, чтобы эти брачные союзы имели ту же юридическую силу, что и браки, заключенные другими конфессиями, оговоренными в 51-й статье Гражданского закона Латвии.

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"Конституция предусматривает, что идентичность Латвии формируют также традиции латышей и ливов. Частью этих традиций является и национальная религия Латвии. Верующие имеют право на эту особую связь с Латвийской Республикой. Статья 51-я Гражданского закона Латвии требует, чтобы супруги, принадлежащие к лютеранской, католической, православной, старообрядческой, методистской, баптистской, адвентистской или иудейской конфессии заключали брак в организационных рамках конкретной веры", — говорится в официальном письме парламентария.

По его мнению, права диевтуров, имеющих особую связь с Латвийской Республикой, более не должны быть ограничены, и они также должны получить право на регистрацию браков, которые будут иметь юридическую силу. На сегодняшний день свадьбы диевтуров не имеют юридической силы, браки необходимо заключать в присутствии представителя ЗАГСа.

Согласно официальным данным Министерства юстиции Латвии, в 2021 году на территории Латвии действовали 11 общин диевтуров, в которых состояли 549 членов.

Диевтуриба — религиозное движение, в основе которого лежат латышские народные традиции и верования дохристианской эпохи, а также их современная реконструкция и интерпретация. Самое очевидное проявление этих традиций — Янов день (Jāņi) и Лиго: праздники, которые по сути объединяют всю страну и уже не ассоциируются с какой-либо конкретной религиозной конфессией.